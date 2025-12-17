La recente puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha rivolto pesanti accuse ad Alfonso Signorini, ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Nei commenti sono intervenuti diversi volti noti, molti dei quali legati alle passate edizioni del Grande Fratello, ma nessuno si aspettava lo sfogo di Armando Incarnato.

Lo sfogo di Armando Incarnato su Instagram

L'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, noto per le sue dichiarazioni senza filtri, ha pubblicato ieri una storia su Instagram in cui ha attaccato apertamente Fabrizio Corona.

Il 48enne napoletano ha definito le parole di Corona come "eresie" e "film", facendo riferimento probabilmente alle dichiarazioni contro Alfonso Signorini.

Ma non è tutto: Incarnato ha anche fatto allusioni al passato di Corona, scrivendo: “Corona talmente concentrato a scrivere film ed eresie sugli altri che molto probabilmente si è dimenticato di alcune verità non dette sul suo conto. Occhio che qualcuno potrebbe riaprire e riscrivere la Bibbia”.

Il ruolo della musica nella storia

Per sottolineare il suo messaggio, Armando Incarnato ha scelto come colonna sonora della storia la canzone "081" di Geolier. Molti utenti su X si sono chiesti se il testo del brano abbia un legame diretto con la presa di posizione contro Fabrizio Corona, ipotizzando che il messaggio musicale rafforzi le critiche di Incarnato.