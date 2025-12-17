La polemica scoppiata a Ballando Con le Stelle sul presunto infortunio alle costole di Francesca Fialdini continua a far discutere. Dopo settimane di indiscrezioni, fraintendimenti e smentite, la conduttrice ha deciso di raccontare (quasi) tutta la verità nel corso dello speciale di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa.

Il racconto a Ballando Segreto e i primi sospetti

Tutto era nato da una rivelazione fatta da Francesca Fialdini durante un incontro con Milly Carlucci e gli autori dello show, documentato a Ballando Segreto. In quell’occasione la conduttrice aveva raccontato che almeno due concorrenti non credevano al suo infortunio: “Uno mi ha chiesto le lastre! L’ho trovata una cosa cheap”.

Fialdini aveva anche parlato di un “esecutore” uomo e una “mandante” donna, alimentando il mistero dietro al cosiddetto Lastra Gate.

Fabio Fognini esce allo scoperto: “È stato un equivoco”

Con il passare dei giorni è emerso che l’“esecutore” era Fabio Fognini, che però aveva minimizzato l’accaduto parlando di un semplice malinteso: “Io da sportivo ho parlato con lei e ci siamo chiariti. Non è che non le credessi, è stato un equivoco”.

Ma le parole pronunciate ieri sera a Porta a Porta raccontano una verità più complessa.

La verità di Francesca Fialdini a Porta a Porta

Durante lo speciale dedicato a Ballando Con le Stelle, Bruno Vespa ha chiesto apertamente spiegazioni sulla polemica. Alla sua osservazione – “Diciamo che lui non credeva all’infortunio di lei” – Fabio Fognini ha replicato cercando di smorzare i toni: “Non mettere benzina sul fuoco, Bruno”.

La Fialdini, però, ha deciso di intervenire senza filtri, difendendo anche il conduttore: “Guarda che è il suo mestiere questo”.

La frase che l’ha ferita davvero

Francesca ha spiegato di aver sempre vissuto la vicenda con ironia, ma di essere rimasta colpita da una frase in particolare pronunciata da Fognini: “Qui tutti pensiamo che tu non abbia niente e gli altri non te lo dicono perché non hanno il coraggio. Io almeno ho il coraggio di farlo”.

Parole che hanno avuto un peso enorme, soprattutto perché l’infortunio alle costole le causava dolori e insonnia da settimane: “Chi ha avuto questo problema sa che le costole sono faticose da gestire. Io ci sono rimasta male”.

“Perché mai avrei dovuto inventare un infortunio?”

La conduttrice ha poi sottolineato l’assurdità dell’accusa: “Stava andando tutto benissimo con Giovanni. Avevamo il consenso del pubblico, ci divertivamo. Perché mai avrei dovuto inventare un infortunio che mi bloccava e mi allontanava da tutto questo? Non aveva senso”.

Le famose lastre: “Le ho portate davvero”

Altro dettaglio inedito riguarda le famigerate lastre. Francesca Fialdini ha confermato di averle davvero portate nel backstage di Ballando Con le Stelle: “Io le lastre le ho portate davvero, ma quel giorno Fabio non c’era”.

E ha concluso con una battuta ironica rivolta a Fabio Fognini: “Ma se io portassi le lastre, tu le sapresti leggere?”.

C’era più di una “mandante”? Il mistero resta

Resta aperta una domanda: Fognini parlava solo per sé o per conto di altri concorrenti? La mandante donna citata inizialmente resta avvolta nel mistero e probabilmente non verrà mai svelata.