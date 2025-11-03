Ciro Solimeno è un nuovo tronista di Uomini e Donne. In questi minuti si sta registrando la nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, e i colleghi di Fanpage.it hanno svelato le primissime anticipazioni:

“Oggi, durante la registrazione, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno avuto modo di confrontarsi. Presente all’incontro anche Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha poi proposto il trono a Ciro Solimeno: l’ex corteggiatore è quindi un nuovo tronista del dating show”.

E ancora: “Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno avuto un confronto al centro dello studio con Ciro Solimeno nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi in studio, a Roma. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, al termine dell’incontro, conclusosi con un chiarimento per Martina e Ciro, Maria De Filippi ha proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista del dating show. Il napoletano ha accettato e si è subito seduto sul trono rosso, accanto a Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania”.