Torna il gossip dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci. Stavolta al centro dell’attenzione c’è Rossella Erra, la “voce del popolo”, accusata di aver registrato video nel backstage per portarli in esclusiva a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai 1.

I video “rubati” dal backstage di Ballando con le Stelle

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, i video girati di nascosto da Rossella Erra sarebbero stati mal visti dalla produzione di Ballando con le Stelle.

“Malumori dietro le quinte di Ballando con le Stelle - si legge -. Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti… Ma anche la produzione ha richiamato più volte la ‘voce del popolo’ per aver registrato dei video di nascosto e poi averli ‘ceduti’ a La Volta Buona di Caterina Balivo”.

Rossella Erra torna a La Volta Buona con nuovi video

Nonostante le polemiche, Rossella Erra è tornata anche ieri ospite a La Volta Buona. Durante la diretta, ha portato nuovi video esclusivi in cui si vedono Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Un gesto che ha suscitato la reazione del giornalista Riccardo Signoretti, ospite in collegamento, che ha ricordato: “Ho saputo che c’è del malumore per questi video che lei ruba per te, Caterina. So che è stata un po’ redarguita”.

Caterina Balivo, da parte sua, ha confermato di aver letto la notizia, annunciando che avrebbe dato spazio alla replica della diretta interessata, ma – nonostante la premessa – non l’ha poi fatto in puntata.

Rossella Erra fuori da Ballando con le Stelle?

Le voci di un possibile addio di Rossella Erra si sono fatte più insistenti dopo l’ultimo intervento di Gabriele Parpiglia su X (Twitter). Rispondendo a un utente, il giornalista ha scritto: “Secondo mie fonti, il prossimo anno (Rossella Erra, ndr) non ci sarà. Almeno lì a Ballando con le Stelle”.

A quel punto è intervenuta anche Caterina Balivo, che ha commentato sorpresa: “Ma come, Gabri?” Parpiglia ha quindi ribadito: “Però confermo: i video rubati a Ballando con le Stelle non sono concordati con la Erra e il malumore è altissimo. Tornerò sulla vicenda. Baci Cate. Se poi hai bisogno di info video chiamami”.