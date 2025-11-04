Ieri, lunedì 3 novembre 2025, è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello su Canale 5, condotto da Simona Ventura. Il reality show ha mostrato segnali di ripresa, conquistando 1.893.000 spettatori con uno share del 14,7%, in rialzo rispetto alla puntata precedente, che aveva registrato solo il 13% di share.

La serata televisiva è stata dominata da Rai1 con Blanca 3, che ha registrato 4.253.000 spettatori e uno share del 25,3%, confermandosi leader assoluto del prime time. Il pubblico sembra apprezzare la fiction, che continua a segnare numeri importanti, lasciando dietro tutti gli altri programmi della serata.

Sul fronte dei film, Fast & Furious 5 su Italia1 ha intrattenuto 914.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5,5%, mentre Lo Spaesato su Rai2 ha raccolto 660.000 spettatori pari al 3,9% di share. Tra i talk show, Lo Stato delle Cose su Rai3 ha registrato 930.000 spettatori con il 6,2% di share, mentre Quarta Repubblica su Rete4 si è fermata a 566.000 spettatori, pari al 4,4%.

Per quanto riguarda gli altri canali, La Torre di Babele su La7 ha interessato 810.000 spettatori con uno share del 4,4%, GialappaShow su Tv8 ha raccolto 733.000 spettatori con il 4,5% di share, e Little Big Italy sul Nove ha radunato 393.000 spettatori con il 2,2% di share.

La serata conferma il predominio delle fiction Rai, con Blanca 3 protagonista indiscussa, ma segna anche un segnale positivo per il Grande Fratello, che riesce a risalire dopo alcune puntate in calo.