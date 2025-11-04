Ieri sera, Valentina, la fidanzata di Domenico, è tornata nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con le ragazze. Il suo ingresso ha subito acceso gli animi, dopo le accuse di Rasha e Anita, secondo cui la donna avrebbe sfruttato la vicenda con il fidanzato per entrare nel reality.

Le parole di Valentina contro Benedetta e Rasha

Appena entrata, Valentina si è scagliata contro le concorrenti. Riguardo a Benedetta, ha dichiarato: “A Benedetta, una famiglia fuori già l'hai rovinata, alla mia non te lo permetto. Non permetto a nessuno di rovinarla”.

Rivolgendosi a Rasha, ha aggiunto: “Hai organizzato il teatrino con Omer, butta la corona che non sei nessuno. Sei maligna dentro, non giudicarmi. Hai il marcio dentro, tutti fuori hanno gli scheletri nell'armadio. Tu pensa ai tuoi”.

La replica di Rasha

Rasha ha risposto accusando Valentina di provocare altri concorrenti: “Hai provocato Omer, cercavi anche Jonas. A me di te e della tua vita non frega niente. Una donna che entra qui, vuole tutelare la famiglia, l'abbiamo accolta e sono stata la prima a difenderla. Ma chi ti conosce? Hai messo tu i tuoi problemi in piazza. Mi sono arrabbiata quando tu per fare ingelosire Domenico, hai usato Omer”.

L’intervento di Anita

Anita, una delle prime a mettere in dubbio la credibilità di Valentina, ha detto: “Ti chiedo scusa per i miei modi, ho chiesto scusa a Domenico. Il dubbio su di te c'è comunque. Quando sono uscita avevo cose più importanti da fare che leggere le cose sui social. Avevo problemi più grandi. Il dubbio su di te è lecito”.

Sonia Bruganelli prende posizione

Dallo studio, Sonia Bruganelli ha difeso Valentina e richiamato le concorrenti. Rivolgendosi ad Anita, l’opinionista ha detto: “Comprendo e sono stata la prima a dire che avevi il diritto di rientrare in casa, avevi una cosa importante, terribile e mi dispiace. Ma quando rientri, vale per te quello che dici su Valentina. Valentina può pensare che tu in qualche modo hai visto delle cose sui social e ti sei mossa, l'ho pensato anche io per alcuni atteggiamenti con Jonas”.