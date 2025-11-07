Il triangolo sentimentale tra Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello. Dopo il chiarimento avvenuto nella puntata del 3 novembre, un nuovo gesto ha riacceso le tensioni e scatenato reazioni infuocate sui social.

Il bigliettino di Benedetta Stocchi a Domenico D’Alterio nel Tugurio

Il rapporto tra Domenico e Benedetta si è fatto sempre più ambiguo quando la ragazza ha deciso di inviargli un bigliettino segreto mentre lui si trovava nel Tugurio insieme alla fidanzata Valentina. Sul foglietto, passato di nascosto sotto la porta, c’era scritto: “Buonanotte Mico, ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti”.

Il gesto non è passato inosservato, scatenando subito sospetti e discussioni all’interno della Casa. Durante la diretta del 3 novembre, Benedetta Stocchi ha cercato di spiegare le sue intenzioni: “I miei pensieri nei suoi confronti sono sempre quelli, è la persona che ho conosciuto all’inizio e non devo cambiare il mio pensiero dopo questo putiferio”.

Il confronto tra Benedetta e Valentina: accuse e tensione in diretta

Il momento più acceso della puntata si è svolto nella Mystery Room, dove Valentina Piscopo ha voluto un confronto diretto con Benedetta. Visibilmente delusa, Valentina ha accusato la coinquilina di mancanza di rispetto verso la loro relazione: “Tutto questo teatrino ti piace, il bigliettino potevi evitarlo. Non hai rispetto nei confronti di una donna che lui ha al di fuori. Basta, state lontani”.

A quel punto è intervenuto Domenico D’Alterio, assumendosi la responsabilità della situazione: “La cosa purtroppo è stata costruita da me. Benedetta c’entra poco, sono io quello che ho creato tutto. Dovevo allontanarmi da lei. La colpa è mia”.

Il confronto finale tra Domenico e Valentina: la decisione della coppia

Il confronto tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo ha rappresentato un momento decisivo per la loro relazione. Valentina ha posto un ultimatum chiaro al compagno: “Ti voglio chiedere di allontanarti da Benedetta, di iniziare a fare un altro tipo di gioco e pensare a te. Togliti la collana che ti ha regalato. O decidi di uscire con me oppure rimani qua, ma comportati come si deve”. Alla fine, Domenico ha scelto di rispettare la volontà della fidanzata, dichiarando pubblicamente: “Mi allontano definitivamente da quella ragazza”.

La puntata si è chiusa con un lungo bacio tra i due, simbolo di un apparente riavvicinamento e della volontà di ripartire da zero.

Nuovo colpo di scena: il gesto di Domenico con Benedetta riaccende le polemiche

Sembrava tutto risolto, ma la pace è durata poco. Durante un party in piscina nella serata di ieri, un video diventato virale sui social mostra Domenico D’Alterio mentre prende Benedetta Stocchi sulle spalle.

Un gesto apparentemente innocuo, ma sufficiente a far scattare la reazione di Valentina Piscopo, che ha rotto il silenzio con una storia su Instagram: “Ho tantissime domande ma giuro non riesco a rispondere a tutte! Volevo chiedervi solo di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente metto fine a tutta la mia storia!”.

Parole che suonano come una rottura definitiva con Domenico, dopo settimane di tensioni e confronti pubblici.