Il nuovo Grande Fratello condotto da Simona Ventura non sta vivendo un momento facile. Dopo un debutto promettente, gli ascolti del reality di Canale 5 sono rapidamente calati, alimentando indiscrezioni su una possibile chiusura anticipata del programma. Ma qual è la verità?

Ascolti in calo: dal 23% al 14% di share

Il Grande Fratello 2025 ha esordito con ottimi risultati, registrando il 23,35% di share e 2.813.000 telespettatori. Tuttavia, già dalla seconda puntata è arrivato il crollo: 15,4% di share, con un ulteriore calo nelle settimane successive, fino a toccare poco più del 14% dal 13 ottobre in poi.

Numeri inferiori anche rispetto alla passata edizione, che aveva chiuso con una media del 16,76% di share.

Le ipotesi di Mediaset: finale anticipata o cambio di giorno

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, in casa Mediaset si starebbero valutando due opzioni per gestire il calo di ascolti:

Anticipare la finale dal 15 dicembre al 24 novembre .

dal 15 dicembre al . Spostare la puntata settimanale dal lunedì ad un’altra serata, per evitare la concorrenza diretta.

Tuttavia, il giornalista Gabriele Parpiglia ha smentito queste voci, dichiarando che il reality non chiuderà prima di dicembre. E, a quanto pare, ha ragione.

Fonti vicine al programma: “Il Grande Fratello andrà avanti fino a dicembre”

Una fonte interna, citata da Fanpage.it, ha chiarito definitivamente la situazione: “Una chiusura anticipata è da escludere al momento. La programmazione del reality resta confermata, così come la linea editoriale e i piani di produzione. Le puntate previste andranno regolarmente in onda fino a dicembre, come stabilito prima del debutto”. Dunque, anche se gli ascolti restano sotto osservazione, il Grande Fratello 2025 proseguirà senza interruzioni.

La protesta sui social

Mentre il pubblico generalista sembra meno coinvolto, i fan del format non sono rimasti in silenzio. Nelle ultime ore, su X (Twitter) è esploso l’hashtag #ProlungamentoGF, finito rapidamente tra le tendenze italiane.

Gli appelli a Pier Silvio Berlusconi e a Mediaset chiedono di non “sfrattare” gli inquilini della casa prima del previsto, ricordando il precedente di The Couple, chiuso improvvisamente lo scorso 8 maggio.