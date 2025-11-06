Nella Casa del Grande Fratello, l’arrivo di una misteriosa busta rossa ha sconvolto i gieffini. Questa volta a trovarsi al centro della vicenda è stato Mattia Scudieri, che ha scoperto in diretta che la sua fidanzata, Carlotta Vendemmia, aveva pubblicato un post sui social in cui lo lasciava dopo aver notato la sua vicinanza con Grazia Kendi.

Il momento shock nella Casa del Grande Fratello

La busta rossa, aperta da Ivana Castorina, conteneva titoli di giornali e estratti del post di Carlotta, nei quali la ragazza spiegava di non volersi assumere responsabilità per comportamenti che non aveva causato e di voler chiudere il rapporto senza scenate.

Di fronte alla notizia, Mattia Scudieri ha reagito con incredulità, commentando amaramente: “Non ha mai capito chi ha accanto”, lasciando intendere delusione e rabbia per la mancanza di dialogo.

Gli altri gieffini hanno mostrato vicinanza a Mattia, mentre Grazia sembrava sorpresa di essere stata coinvolta nella vicenda.

Le dichiarazioni di Grazia Kendi

Durante i giorni precedenti, Grazia Kendi aveva ammesso apertamente di provare un certo interesse per Mattia Scudieri, pur sapendo che fosse fidanzato: “Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno… Sto cercando di evitare, anche se non vorrei”.

Carlotta Vendemmia chiarisce la sua posizione

Pochi istanti dopo il clamore generato dalla busta rossa, Carlotta Vendemmia è tornata sui social per chiarire la sua posizione, smentendo di aver lasciato Mattia Scudieri: “l mio messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciare Mattia. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con lui con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi. Per ora scelgo il silenzio e l’osservazione”.