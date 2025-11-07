A cura di Annalisa Accardo

Ieri, giovedì 7 novembre 2025, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 9 novembre su Canale 5.
Come sempre, la registrazione ha riservato emozioni, ospiti e sorprese. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.

Giudici e ospiti della puntata

A giudicare le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici 25 sono stati:

  • Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa per il canto
  • Virna Toppi per il ballo

Ospite musicale della puntata è stata ancora una volta Annalisa, che si è esibita dal vivo presentando il suo nuovo singolo “Esibizionista”, già amatissimo dai fan.

Sfide settimanali superate

Tutte le sfide settimanali sono state superate con successo. Le allieve Maria Rosaria, Flavia e Angie hanno vinto i rispettivi confronti, confermando il proprio banco. Anche Pierpaolo, la cui sfida è andata in onda nel daytime del 5 novembre, ha mantenuto il suo posto.

Per la prossima puntata saranno invece in sfida:

  • Michelle e Opi per il canto
  • Paola e Pierpaolo per il ballo

Classifica canto Amici 25 (puntata 9 novembre)

La gara di canto ha visto primeggiare Valentina, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una performance energica. Ecco la classifica completa:

  1. Valentina“Man! I Feel Like a Woman!” di Shania Twain
  2. Angie“Minuetto” di Mia Martini
  3. Gard“The Power of Love” (versione Jennifer Rush)
  4. Riccardo“Il mondo” di Jimmy Fontana
  5. Plasma“Alors on danse” di Stromae (con barre rap)
  6. Michelle“Chiamo io, chiami tu” di Gaia
  7. Michele“Per me è importante” dei Tiromancino (al pianoforte)
  8. Opi“You Give Love a Bad Name” dei Bon Jovi

Valentina conquista il primo posto, mentre Opi chiude la classifica.

Classifica ballo Amici 25

Anche la gara di ballo è stata combattuta, con coreografie di grande impatto scenico.
Ecco la classifica finale:

  1. Emiliano“Ordinary”
  2. Alex“Baila Baila Baila” di Ozuna
  3. Maria Rosaria & Mattia“A città ’e pulecenella”
  4. Alessio
  5. Anna“Io e Io” di Angelina Mango e Madame
  6. Pierpaolo“Cielo dammi la luna” di Sangiovanni
  7. Paola“Per un’ora d’amore”

A spiccare è stato Emiliano, che si è aggiudicato il primo posto con una performance intensa e ricca di tecnica.

Quando va in onda Amici 25

La puntata registrata andrà in onda domenica 9 novembre 2025, nel consueto spazio del pomeriggio su Canale 5. Il pubblico potrà assistere a tutte le esibizioni, alle sfide e all’esibizione live di Annalisa.

 