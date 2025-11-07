Ieri, giovedì 7 novembre 2025, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 9 novembre su Canale 5.
Come sempre, la registrazione ha riservato emozioni, ospiti e sorprese. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.
Giudici e ospiti della puntata
A giudicare le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici 25 sono stati:
- Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa per il canto
- Virna Toppi per il ballo
Ospite musicale della puntata è stata ancora una volta Annalisa, che si è esibita dal vivo presentando il suo nuovo singolo “Esibizionista”, già amatissimo dai fan.
Sfide settimanali superate
Tutte le sfide settimanali sono state superate con successo. Le allieve Maria Rosaria, Flavia e Angie hanno vinto i rispettivi confronti, confermando il proprio banco. Anche Pierpaolo, la cui sfida è andata in onda nel daytime del 5 novembre, ha mantenuto il suo posto.
Per la prossima puntata saranno invece in sfida:
- Michelle e Opi per il canto
- Paola e Pierpaolo per il ballo
Classifica canto Amici 25 (puntata 9 novembre)
La gara di canto ha visto primeggiare Valentina, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una performance energica. Ecco la classifica completa:
- Valentina – “Man! I Feel Like a Woman!” di Shania Twain
- Angie – “Minuetto” di Mia Martini
- Gard – “The Power of Love” (versione Jennifer Rush)
- Riccardo – “Il mondo” di Jimmy Fontana
- Plasma – “Alors on danse” di Stromae (con barre rap)
- Michelle – “Chiamo io, chiami tu” di Gaia
- Michele – “Per me è importante” dei Tiromancino (al pianoforte)
- Opi – “You Give Love a Bad Name” dei Bon Jovi
Valentina conquista il primo posto, mentre Opi chiude la classifica.
Classifica ballo Amici 25
Anche la gara di ballo è stata combattuta, con coreografie di grande impatto scenico.
Ecco la classifica finale:
- Emiliano – “Ordinary”
- Alex – “Baila Baila Baila” di Ozuna
- Maria Rosaria & Mattia – “A città ’e pulecenella”
- Alessio
- Anna – “Io e Io” di Angelina Mango e Madame
- Pierpaolo – “Cielo dammi la luna” di Sangiovanni
- Paola – “Per un’ora d’amore”
A spiccare è stato Emiliano, che si è aggiudicato il primo posto con una performance intensa e ricca di tecnica.
Quando va in onda Amici 25
La puntata registrata andrà in onda domenica 9 novembre 2025, nel consueto spazio del pomeriggio su Canale 5. Il pubblico potrà assistere a tutte le esibizioni, alle sfide e all’esibizione live di Annalisa.