Ieri, giovedì 7 novembre 2025, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 9 novembre su Canale 5.

Come sempre, la registrazione ha riservato emozioni, ospiti e sorprese. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.

Giudici e ospiti della puntata

A giudicare le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici 25 sono stati:

Ornella Vanoni , Diana Del Bufalo e Annalisa per il canto

, e per il Virna Toppi per il ballo

Ospite musicale della puntata è stata ancora una volta Annalisa, che si è esibita dal vivo presentando il suo nuovo singolo “Esibizionista”, già amatissimo dai fan.

Sfide settimanali superate

Tutte le sfide settimanali sono state superate con successo. Le allieve Maria Rosaria, Flavia e Angie hanno vinto i rispettivi confronti, confermando il proprio banco. Anche Pierpaolo, la cui sfida è andata in onda nel daytime del 5 novembre, ha mantenuto il suo posto.

Per la prossima puntata saranno invece in sfida:

Michelle e Opi per il canto

e per il canto Paola e Pierpaolo per il ballo

Classifica canto Amici 25 (puntata 9 novembre)

La gara di canto ha visto primeggiare Valentina, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una performance energica. Ecco la classifica completa:

Valentina – “Man! I Feel Like a Woman!” di Shania Twain Angie – “Minuetto” di Mia Martini Gard – “The Power of Love” (versione Jennifer Rush) Riccardo – “Il mondo” di Jimmy Fontana Plasma – “Alors on danse” di Stromae (con barre rap) Michelle – “Chiamo io, chiami tu” di Gaia Michele – “Per me è importante” dei Tiromancino (al pianoforte) Opi – “You Give Love a Bad Name” dei Bon Jovi

Valentina conquista il primo posto, mentre Opi chiude la classifica.

Classifica ballo Amici 25

Anche la gara di ballo è stata combattuta, con coreografie di grande impatto scenico.

Ecco la classifica finale:

Emiliano – “Ordinary” Alex – “Baila Baila Baila” di Ozuna Maria Rosaria & Mattia – “A città ’e pulecenella” Alessio Anna – “Io e Io” di Angelina Mango e Madame Pierpaolo – “Cielo dammi la luna” di Sangiovanni Paola – “Per un’ora d’amore”

A spiccare è stato Emiliano, che si è aggiudicato il primo posto con una performance intensa e ricca di tecnica.

Quando va in onda Amici 25

La puntata registrata andrà in onda domenica 9 novembre 2025, nel consueto spazio del pomeriggio su Canale 5. Il pubblico potrà assistere a tutte le esibizioni, alle sfide e all’esibizione live di Annalisa.