Giaele De Donà e Bradford Beck sono diventati noti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip alla quale lei ha partecipato. All’epoca, si fece un gran parlare della loro relazione aperta e a distanza e, nonostante una crisi, i due ne uscirono indenni. Questo fino al gennaio dello scorso anno, quando dopo mesi di silenzio l’ex vippona annunciò la rottura.

“Non avrei mai voluto fare questa storia ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento. In molti di voi l’anno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. […] I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò, adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

Questi motivi, però, Giaele non li ha mai rivelati. La rottura si era però ricomposta, quando l'influencer ha registrato Pechino Express, programma al quale ha partecipato in coppia con Ivana Mrazova, altre ex concorrente del GF.

“Gli uomini americani hanno davvero un certo fascino, sanno come conquistarti - ha dichiarato Giaele nella clip di presentazione di Pechino Express -. Hanno charme, carisma. Fin da bambina ho sempre visto l’America come un sogno da realizzare. E ora, ufficialmente, sono sposata con un americano. Come tutte le coppie, anche noi abbiamo i nostri alti e bassi… Ci lasciamo, torniamo insieme, ci lasciamo di nuovo e poi ci riprendiamo. Però, per fortuna, la carta di credito di mio marito è sempre lì, e continua a trattarmi come una principessa!”.

Tuttavia, adesso il matrimonio tra Giaele e Bradford è giunto ai titoli di coda. Ad annunciarlo è stata proprio la De Donà in un video pubblicato sui social: “Ho 27 anni e sto divorziando, e solo ora mi sto rendendo conto di aver sottovalutato una cosa importantissima, e cioè di quanto sia difficile trovare un fidanzato”.