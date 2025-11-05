Cosa chiedono i vip italiani a ChatGPT? È la domanda che si è posto Sebastian Gazzarrini, inviato de Le Iene, che in un servizio diventato virale ha deciso di scoprirlo in modo diretto. Il giornalista ha chiesto a diverse celebrità di consegnargli il proprio smartphone per cinque minuti e ha aperto l’app dell’intelligenza artificiale di OpenAI, leggendo ad alta voce la cronologia delle domande fatte.

Ne è nato un momento esilarante, tra curiosità, richieste bizzarre e confessioni inaspettate.

Le domande più divertenti e inaspettate dei vip italiani a ChatGPT

Tra le prime a finire nel mirino di Gazzarrini c’è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, che ha chiesto: “Il preservativo alla fragola sa davvero di fragola?”. La showgirl ha poi confessato di non averlo mai assaggiato. Un’altra sua domanda? “Stasera ho un evento ma ho delle bolle sui piedi, come le tolgo?”.

Il giornalista Amedeo Goria ha invece stupito tutti con una richiesta romantica: “Come posso invitare a cena in modo originale la direttrice delle poste?”.

Più diretta Michaela Persico, che ha chiesto a ChatGPT: “Dove trovare ragazzi under 25 a Torino?”.

Scuse, finzioni e curiosità hot

Non sono mancate le domande “di emergenza” o decisamente sopra le righe. Maria Monsè ha cercato una scusa last minute: “Una scusa credibile per il capo redattore…”. Mentre Biagio D’Anelli ha osato con la fantasia: “Devo far credere di aver conosciuto Michael Jackson, mi faresti una foto con lui?”

E poi c’è la parte piccante:

Shaila Gatta ha chiesto: “La miglior tecnica per l’autoerotismo”, raccontando poi che l’IA le ha consigliato di usare alcuni “oggettini”.

ha chiesto: “La miglior tecnica per l’autoerotismo”, raccontando poi che l’IA le ha consigliato di usare alcuni “oggettini”. Elena Morali ha domandato: “Mi aiuti a creare una chat piccante?”.

ha domandato: “Mi aiuti a creare una chat piccante?”. Massimo Boldi si è informato su: “Quanto dura l’effetto del Viagra?”

si è informato su: “Quanto dura l’effetto del Viagra?” Francesco Chiofalo ha chiesto: “Se mangi molta ananas tutti i giorni è vero che lo sperma diventa dolce?”

ha chiesto: “Se mangi molta ananas tutti i giorni è vero che lo sperma diventa dolce?” Vladimir Luxuria ha invece domandato con ironia: “Mi puoi fare un report della lunghezza delle doti nelle regioni italiane?”

Tra cultura e curiosità: non solo domande hot

Non tutti, però, hanno usato ChatGPT per questioni “pepate”.

Mariana Rodriguez ha preferito l’aspetto culturale, chiedendo: “Non voglio pagare il tizio che racconta la storia del lago, me la dici tu gratis?”

Guendalina Tavassi ha cercato aiuto sentimentale: “Mi aiuti a scrivere un messaggio per riconquistare il mio ex?”

Infine, Alessandro Cecchi Paone ha voluto togliersi una curiosità etologica: “Perché il mio cane mi lecca i piedi?”.