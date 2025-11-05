Dopo lo scandalo che ha coinvolto Raoul Bova e la presunta relazione parallela durante la sua storia con Rocío Morales, anche l’ex compagna ha deciso di parlare pubblicamente.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore sarebbe ora legato all’attrice Beatrice Arnera, sua partner nella serie televisiva Buongiorno mamma, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali né smentite.

Le dichiarazioni di Rocío Morales

Durante una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, Rocío Morales ha risposto alle domande sulla sua relazione con Raoul Bova: “Sì certo, siamo ex oramai!”.

Riferendosi poi alla promozione che Bova ha fatto a La Pennicanza, ha scherzato: “Non dico che siete dalla mia parte o dalla sua, ma lui lo invitate nella prima puntata e a me chiamate nelle live di Instagram alle undici di sera, avete capito la differenza?”.

Parlando più direttamente della loro relazione e delle figlie, ha dichiarato: “Comunque con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini”.