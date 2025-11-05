Negli ultimi anni Mediaset ha registrato numerosi cambiamenti nei programmi più iconici, tra arrivi, partenze e sostituzioni inattese dei conduttori. Tra i reality show più seguiti, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi hanno visto un vero e proprio rinnovamento nel cast dei conduttori. L’attuale edizione del Grande Fratello è condotta da Simona Ventura, che ha portato esperienza e carisma nel celebre reality show.

L’Isola dei Famosi: il successo di Veronica Gentili

Dopo il passaggio di conduzione da Vladimir Luxuria a Veronica Gentili, L’Isola dei Famosi ha vissuto una fase di rinnovamento. La giornalista, oggi al timone di Le Iene, ha saputo dare una nuova impronta al programma, rilanciandone la popolarità dopo alcuni anni di difficoltà.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi nella rubrica C’è Chi dice… a firma di Giuseppe Candela, Veronica Gentili sarà riconfermata come conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in programma nei primi mesi del 2026 su Canale 5.