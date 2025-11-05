Dopo il confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Ciro Solimeno (ne abiamo parlato QUI) è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, visibilmente emozionato, ha raccontato le sue prime sensazioni ai microfoni di WittyTV, parlando del suo stato d’animo e dei progetti per questa nuova avventura nel dating show di Canale 5.

Ciro Solimeno dopo la scelta di Maria De Filippi: “Sono ancora un po’ sotto choc”

Durante l’intervista, Ciro Solimeno ha confessato di essere rimasto sorpreso dalla decisione della redazione e dalla fiducia ricevuta dalla conduttrice: “Sono ancora un po’ sotto choc per tutto quello che mi sta succedendo. Non me l’aspettavo, ma sono felicissimo. Questo per me è un modo per ripartire dopo un periodo difficile”.

Il riferimento è alla relazione, durata un paio di mesi, con Martina De Ioannon, conosciuta proprio all’interno del programma. Un legame importante, che nonostante la fine gli ha lasciato molto: “La storia con Martina mi ha insegnato tanto. Ho capito che devo riflettere di più e provare a vedere le cose anche dal punto di vista dell’altro”.

Il nuovo tronista parla del suo percorso: “Mi sento più maturo e consapevole”

Con tono emozionato ma deciso, Ciro ha raccontato di voler affrontare questo nuovo percorso con un atteggiamento diverso, più maturo e riflessivo: “Mi sono innamorato all’interno di questo programma e quindi spero di trovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore. Voglio vivere tutto con sincerità, senza costruirmi aspettative, ma lasciandomi guidare dalle emozioni”.

Ciro Solimeno su che tipo di ragazza cerca: “Non ho uno standard estetico fisso”

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il tipo di donna che Ciro Solimeno spera di incontrare sul trono. L’ex corteggiatore ha spiegato di non avere un modello preciso, ma di seguire molto l’istinto: “Non ho uno standard estetico fisso. Mi colpisce subito lo sguardo di una persona, perché da lì capisco se può piacermi oppure no”.

Tuttavia, ha chiarito che per lui l’aspetto fisico non basta: “La bellezza attira, ma con il tempo è il carattere che fa davvero la differenza”. Ha poi ammesso di essere una persona molto passionale: “Sono uno che va a tremila quando mi piace qualcuno. Sono istintivo, e a volte questo lato non mi aiuta, ma fa parte di me”.

Ciro Solimeno pronto a innamorarsi di nuovo a Uomini e Donne

Il nuovo tronista si è detto curioso di scoprire come reagirà in questa seconda esperienza televisiva, con la consapevolezza di chi ha già vissuto un amore sotto le telecamere: “Questa volta mi sento diverso. Più maturo, più consapevole. Ho imparato a guardare le relazioni con occhi nuovi e voglio vivermi questa avventura fino in fondo”.