È andato in onda un confronto infuocato a Uomini e Donne tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e l’ex fidanzato di lei, Ciro Solimeno. La tensione è salita subito alle stelle quando in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono schierati apertamente dalla parte di Ciro, accusando Martina di essere stata falsa e di aver preso in giro il suo ex.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, visibilmente infastidita dall’atteggiamento degli opinionisti, per riportare la calma e chiarire la situazione.

Maria De Filippi difende Martina De Ioannon

Maria De Filippi ha spiegato che la vicenda va ridimensionata e contestualizzata, ricordando che si tratta di una storia tra ragazzi molto giovani, non di una relazione lunga o di un matrimonio finito: “Voi pensate male perché c’è Gianmarco. Se ci fosse stato un altro ragazzo, forse non avreste fatto tutte queste supposizioni. Secondo me Martina si è intestardita nello scegliere Ciro, io ho parlato con lei la settimana prima della scelta ed era molto convinta. Con il passare del tempo magari non lo era più. Nel frattempo ha visto Gianmarco sul trono con tante ragazze. Martina, anche dopo l’intervista a Verissimo, ha messo dei freni, mentre Ciro era molto preso. Lei non ha detto che era in difficoltà, ma che Ciro era molto più avanti di lei”.

La conduttrice ha poi aggiunto un dettaglio che ha fatto molto discutere: “Poi hanno provato a convivere insieme a Roma, sono andati avanti. Gianmarco poi ha scelto Cristina. Martina era sprezzante nei confronti di Gianmarco, forse un po’ di fastidio lo provava nel vederlo con altre donne. Però se la storia con Ciro fosse andata bene, quel pensiero non l’avrebbe avuto! È umano, Martina è una ragazza giovane e non è strano quello che è successo. Lei poi è andata a cercarlo in discoteca!”.

Ciro Solimeno accetta il trono: “Ha voltato pagina”

Durante il confronto, Maria De Filippi ha rivelato in diretta che Ciro Solimeno ha accettato il trono di Uomini e Donne, segno che anche lui ha deciso di guardare avanti: “Ciro adesso sta bene, ha accettato il trono”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Martina, Maria sbotta

Per tutta la puntata, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno continuato ad attaccare Martina, accusandola di essere incoerente e calcolatrice.

Un atteggiamento che ha portato Maria De Filippi a intervenire di nuovo, questa volta con tono deciso: “Siete proprio esagerati nel dire che Gianmarco è il suo ennesimo capriccio e che farà la fine di Ciro! Posso dire che esagerate?! Questo è svilente e brutto anche per Ciro e Gianmarco.

Martina ha fatto i suoi errori, ha sbagliato a non essere chiara fin da subito con Ciro, ma sono sbagli che si possono commettere con superficialità. Non dite che ha sempre preso in giro Ciro, perché quando stava con lui voleva stare con Gianmarco. Può darsi che non abbia avuto il coraggio di dire ‘Ciro non mi piaci più e mi piace Gianmarco’. Non è facile!”.

La conduttrice ha poi concluso con una frecciata chiara agli opinionisti: “Avete fatto un processo a questa ragazza. Se Ciro fosse stato ancora innamorato non avrebbe deciso con facilità di fare il tronista. È inutile accanirsi”.