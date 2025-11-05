Alex Belli e Delia Duran sono pronti a diventare genitori. La coppia ha rivelato la lieta notizia durante un’intervista a Verissimo, confermando che la modella venezuelana è incinta.

Dopo anni di tentativi, arriva il miracolo della vita

La gravidanza è arrivata in modo del tutto naturale, dopo cinque anni di tentativi. Delia Duran ha raccontato: "Ad agosto ho scoperto la gravidanza, aspettavamo da cinque anni questo momento. Avevamo fatto tanti tentativi e non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale. È una benedizione di Dio, lui era incredulo dalla gioia".

La coppia ha spiegato che l’arrivo del bambino ha cambiato il loro stile di vita, portandoli a rivedere anche il modo in cui vivono la loro relazione.

Dall'amore libero alla fedeltà trasparente

Intervistata dal settimanale Chi, Delia Duran ha chiarito: "Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri… Tutti e due siamo fedeli, la nostra chiave di lettura è riuscire a condividere pensieri liberi, riuscire a dirci le cose. Tradire è anche nascondere, noi ci diciamo tutto, siamo trasparenti".

Alex Belli ha aggiunto che, nonostante in passato avessero uno stile di vita più trasgressivo, oggi il loro rapporto si basa sulla trasparenza e sulla condivisione totale dei sentimenti.

La risposta alle dichiarazioni della ex moglie

La coppia ha affrontato anche le parole della ex moglie di Alex, Katarina Raniakova, che nel 2019 aveva dichiarato: "Non vi fate prendere in giro con il discorso dei figli, lui non può averli".

Alex Belli ha commentato: "Era una cattiveria. La verità è che, poiché non riuscivamo, dissi che avremmo avuto bisogno di un aiuto dalla scienza… La notizia della gravidanza è un dono del Creatore. La vita la puoi formare solo lo decide qualcuno di più grande".