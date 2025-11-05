La puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda lunedì 3 novembre, su Canale 5 ha creato nuovi scontri tra gli inquilini, soprattutto dopo il momento delle nomination. I protagonisti dei confronti principali sono stati Jonas, Domenico e Simone, che hanno espresso dubbi sulla sincerità di alcuni concorrenti, in particolare Omer e Rasha.

Il confronto tra Benedetta e Valentina

Durante la puntata, Benedetta e Valentina sono state al centro di un acceso confronto. La compagna di Domenico D’Alterio ha ribadito di considerare Valentina una "sfasciafamiglie". Domenico, dal canto suo, ha promesso di mantenere le distanze da Valentina per il resto della permanenza nella Casa, pur continuando ad ammirare Benedetta.

In giardino, con Jonas, Simone e Francesca, Domenico ha sottolineato l'affetto e la stima per Benedetta, definendola una persona sincera e coraggiosa, soprattutto per aver nominato Grazia, una delle concorrenti più forti del GF. Anche Simone e Francesca hanno confermato il loro appoggio, apprezzando la difesa di Domenico durante il confronto con Grazia.

Critiche a Rasha: Francesca delusa

La discussione si è poi spostata su Rasha, che ha deluso Francesca schierandosi contro di lei e Valentina. Secondo Francesca, Rasha avrebbe cercato di far ricadere la colpa sui concorrenti, alimentando ulteriormente le tensioni nella Casa.

Nonostante l’immunità impedisse a Francesca di nominarla, ha confessato che se fosse stato possibile, avrebbe scelto proprio Rasha. “Come se lanci il sasso e nascondi la mano”, ha commentato, riferendosi al comportamento della gieffina.

Omer nel mirino dei concorrenti

Anche Omer è finito sotto la lente di ingrandimento. Jonas lo ha definito poco sincero e ha suggerito di non concedergli più l’immunità: “Ha il terrore di uscire di qui”, ha dichiarato il modello.

Domenico, inizialmente suo sostenitore, ha ammesso di avere dei dubbi sulla buona fede di Omer: “Se fosse stato davvero così, certe dinamiche non si sarebbero create”. Insieme, i quattro concorrenti hanno messo in discussione anche la presunta storia tra Omer e Rasha, definendola poco convincente.