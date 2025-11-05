Dopo solo una settimana, Mediaset ha deciso di sospendere i raddoppi del Grande Fratello su Canale 5. Il reality continuerà, per il momento, ad andare in onda solo il lunedì, con la prossima puntata prevista per lunedì 10 novembre 2025.

Il flop del giovedì: share sotto il 14%

Il tentativo di spostare alcune puntate al giovedì non ha dato i risultati sperati. La scorsa settimana, infatti, il Grande Fratello ha registrato solo il 13,1% di share, ben al di sotto della serie rivale Noi del Rione Sanità, che ha raggiunto il 17,7%.

I numeri troppo bassi hanno portato alla decisione di interrompere i raddoppi, inizialmente previsti per otto puntate. L’esperimento di verificare la performance del reality senza la forte concorrenza della serie Blanca non ha funzionato.

Al posto del GF, replica del film TV Il Conte di Montecristo

Giovedì 6 novembre, in prime time su Canale 5, al posto del Grande Fratello, sarà trasmessa una replica del film TV Il Conte di Montecristo.