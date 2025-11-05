La cantante Mew, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è tornata a parlare della sua vita personale e professionale nel nuovo podcast di Giorgia Soleri, “Un’ora sola ti vorrei”. Durante la chiacchierata, l’artista ha ripercorso la fine della relazione con Matthew, conosciuto all’interno della Casetta del talent show, e ha raccontato il percorso di crescita che l’ha portata a riscoprire sé stessa.

“La mia ultima relazione? Rumorosa”

Nel corso dell’intervista, Mew ha spiegato come l’ultima storia d’amore sia stata per lei un momento di svolta personale: “Un aggettivo che darei all’ultima relazione per descrivermi? Forse rumorosa. Sono sempre stata una persona che nelle relazioni si è un po’ messa da parte, un po’ trattenuta. Nell’ultima ho deciso di dire basta. Mi faccio sentire quando qualcosa non mi va bene, dico tutto quello che penso e a volte a una persona può anche dare un po’ noia questa cosa”.

La cantante ha poi aggiunto: “Nel mio sano egoismo ho detto “basta, adesso voglio essere rumorosa”. Questo è un aggettivo in cui mi ci ritrovo. Secondo me è giusto dire quello che si pensa, nei limiti del buon senso e della ragione”.

Mew e la decisione di lasciare Amici

Durante l’episodio del podcast, Mew è tornata anche sulla scelta di abbandonare il programma Amici di Maria De Filippi, spiegando cosa l’abbia spinta a farlo: “Avevo la fortissima voglia di tornare a casa dalla mia famiglia e di sentirmi un po’ protetta, perché in quella situazione sei un po’ sballottato e lanciato in un qualcosa che non conosci, vicino a persone che non conosci e ti senti completamente disorientato. Moltissimi riflettori addosso in qualsiasi momento, sei osservato 24 ore su 24”.

Un’esperienza intensa che l’ha segnata profondamente: “Quando sono uscita ho deciso di prendermi del tempo per me, capire cosa stessi passando e di lavorarci. Mi ricordo che quando sono andata via da lì ho sentito una specie di peso tolto, perché non me la stavo vivendo bene, è questa la verità. Ero appesantita”.

“Oggi rifarei Amici. E sogno il Festival di Sanremo”

Nonostante le difficoltà, Mew guarda oggi alla sua esperienza con occhi diversi: “Oggi, a distanza di tempo e dopo aver lavorato su me stessa, rifarei non solo Amici, ma parteciperei anche a un altro reality”. Ma il suo sogno più grande resta uno: “Il mio sogno più grande è partecipare al Festival di Sanremo”.