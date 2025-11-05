A cura di Annalisa Accardo

Fervono i preparativi in vista di Sanremo 2026. Il Festival della Canzone tornerà dal 24 al 28 febbraio 2026, in diretta su RaiUno.

Big e nuove proposte in gara

Per il momento, i partecipanti annunciati includono 26 o 28 Big, ai quali si affiancheranno 4 nuove proposte, selezionate da Sanremo Giovani a dicembre 2025.

Novità su RaiPlay: il format “figli di”

Una curiosità inedita riguarda un nuovo format legato a Sanremo 2026, che sbarcherà su RaiPlay. Secondo l’indiscrezione di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, tre “figli di” intervisteranno i cantanti in gara.

I nomi al momento più gettonati sono:

  • Aurora Ramazzotti – figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti
  • Anna Lou Castoldi – figlia di Asia Argento e Marco Castoldi
  • Iolanda Renga – figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga

 