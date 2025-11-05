Fervono i preparativi in vista di Sanremo 2026. Il Festival della Canzone tornerà dal 24 al 28 febbraio 2026, in diretta su RaiUno.
Big e nuove proposte in gara
Per il momento, i partecipanti annunciati includono 26 o 28 Big, ai quali si affiancheranno 4 nuove proposte, selezionate da Sanremo Giovani a dicembre 2025.
Novità su RaiPlay: il format “figli di”
Una curiosità inedita riguarda un nuovo format legato a Sanremo 2026, che sbarcherà su RaiPlay. Secondo l’indiscrezione di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, tre “figli di” intervisteranno i cantanti in gara.
I nomi al momento più gettonati sono:
- Aurora Ramazzotti – figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti
- Anna Lou Castoldi – figlia di Asia Argento e Marco Castoldi
- Iolanda Renga – figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga