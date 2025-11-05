Dopo anni di mistero e scandali, il caso Mark Caltagirone torna al centro dell’attenzione mediatica. La scorsa settimana, Eliana Michelazzo è stata assolta dall’accusa di aver coinvolto un minore nella famosa farsa, che aveva tenuto banco sulle tv italiane per più di un anno.

Eliana Michelazzo ospite a Verissimo

Secondo quanto riportato da Dagospia, Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti. L’ex manager ha già anticipato in passato di avere un’idea chiara su chi possa aver orchestrato l’intera vicenda di Mark Caltagirone. “Finalmente scopriremo le persone dietro all’identità di Mark Caltagirone?”, scrivono i media.

Le parole di Eliana Michelazzo sul caso

Durante una precedente ospitata a Verissimo nell’ottobre 2022, Michelazzo aveva dichiarato:

Si considera vittima , insieme a Pamela Prati , della vicenda.

, insieme a , della vicenda. Ha raccontato di essere stata in contatto con Mark Caltagirone , ricevendo indicazioni su come comportarsi riguardo al matrimonio.

, ricevendo indicazioni su come comportarsi riguardo al matrimonio. Ha ipotizzato che dietro la creazione di Mark Caltagirone e Simone Coppi ci sia la stessa mente organizzatrice , indicando similitudini tra le truffe ai danni sue e di Pamela Prati.

e ci sia la stessa , indicando similitudini tra le truffe ai danni sue e di Pamela Prati. Ha confermato che l’uso dei bambini nella vicenda non era casuale e che sa chi è la persona responsabile di tutto.

Il futuro della vicenda

Con la sua nuova ospitata a Verissimo, Eliana Michelazzo potrebbe finalmente chiarire alcuni punti chiave del mistero di Mark Caltagirone. Gli aficionados della vicenda e i curiosi attendono di scoprire se svelerà l’identità dei mandanti della famosa soap televisiva italiana.