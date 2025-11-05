Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, durante la quale si è svolto un intenso confronto tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno (ne abbiamo parlato QUI).

Il confronto tra Martina, Ciro e Gianmarco

Durante l’incontro a tre, Martina De Ioannon ha spiegato i motivi per cui in precedenza aveva deciso di non presentarsi in studio e ha fornito la sua versione sui motivi della fine della storia con Ciro Solimeno e sul ritorno di fiamma con Gianmarco Steri.

Al termine del confronto, Maria De Filippi ha sorpreso tutti offrendo il trono a Ciro Solimeno, il quale, visibilmente emozionato, ha accettato la proposta per rimettersi in gioco e cercare la sua anima gemella.

Le reazioni di Martina De Ioannon

In studio, Martina ha reagito con gioia, correndo ad abbracciare l’ex fidanzato. Tuttavia, sui social ha mostrato un pensiero completamente diverso riguardo la scelta di Ciro. L’ex tronista ha infatti messo like a un post critico verso Ciro, suggerendo che la sua accettazione del trono fosse prevedibile: “L’importante è essere felici fuori non qua… goditela!”

Non solo: dopo le critiche ricevute in studio da Tina Cipollari e Gianni Sperti, Martina De Ioannon ha deciso di rimuovere il follow su Instagram ad entrambi gli opinionisti.