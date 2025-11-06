La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, continua a far discutere. Dopo settimane di ascolti deludenti e un calo costante nello share, il futuro del reality show di Canale 5 sembra appeso a un filo.

Ascolti in calo per il Grande Fratello di Simona Ventura

I dati parlano chiaro: la puntata del lunedì si è fermata tra il 14% e il 15% di share, mentre l’appuntamento del giovedì 30 ottobre ha registrato un ulteriore crollo, scendendo al 13% di share. Numeri preoccupanti per uno dei programmi simbolo di Mediaset, che in passato aveva mantenuto risultati più solidi anche con la doppia messa in onda settimanale.

Proprio a causa di questi risultati, Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì, sostituendola con la replica de Il Conte di Montecristo. Una scelta che conferma le difficoltà di questa stagione del reality.

Le ipotesi sul futuro del Grande Fratello

Stando a quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, Endemol, la società che detiene i diritti e produce il format per Canale 5, avrebbe espresso l’intenzione di concludere anticipatamente l’edizione in corso.

La decisione, oltre che per i bassi ascolti, sarebbe motivata dal desiderio di evitare lo scontro diretto con Sandokan, il reboot della celebre serie in arrivo su Rai 1 a partire da lunedì primo dicembre con protagonista Can Yaman.

Un precedente analogo era già avvenuto in Rai, dove si era deciso di modificare la programmazione del talk show Stasera a letto tardi su Rai 2 per non sovrapporsi proprio al debutto di Sandokan.

Chiusura anticipata o cambio di giorno? Le opzioni sul tavolo

Le opzioni attualmente al vaglio sarebbero due:

Chiudere il Grande Fratello il 24 novembre , anticipando così la finale di una settimana;

, anticipando così la finale di una settimana; Spostare la messa in onda del reality condotto da Simona Ventura in un’altra serata, evitando la competizione diretta con la fiction evento di Rai 1.

Per ora, da Mediaset e Endemol non arrivano conferme ufficiali, ma tutto lascia intendere che le prossime settimane saranno decisive per il destino del programma.