Negli ultimi giorni, Cristina Ferrara e Raul Dumitras, ex protagonisti rispettivamente di Uomini e Donne e Temptation Island, sono al centro del gossip sui social per un possibile nuovo flirt. Gli utenti hanno notato segnali sempre più chiari di una vicinanza tra i due ex di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.

Avvistamento a Roma: bacio pubblico tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras?

Secondo le segnalazioni raccolte dal noto insider Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati visti insieme al ristorante Pepe Pizza Tuscolana, nella capitale.Un testimone ha dichiarato: “Ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando”.

Come erano vestiti Cristina e Raul

Secondo le testimonianze, Raul Dumitras indossava un cappellino verde e bianco e fumava una sigaretta. Cristina Ferrara era in leggings neri attillati, felpa larga e Dottor Martens. I due sembravano isolati dal resto del locale, parlavano tranquillamente all’esterno e apparivano molto complici.

Dettaglio curioso sui social: la stessa maglietta

A confermare la vicinanza tra Cristina e Raul, c’è un dettaglio curioso sui social. In alcune storie Instagram, Cristina Ferrara indossava una maglietta molto familiare, la stessa che Raul Dumitras ha mostrato in diversi video.

Grande Fratello Vip 2026: Raul Dumitras potrebbe partecipare

Inoltre, secondo Lorenzo Pugnaloni, Raul Dumitras potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, la messa in onda potrebbe essere posticipata a marzo 2026, subito dopo il Festival di Sanremo. Questa scelta permetterebbe di alternare le due edizioni del reality, evitando il rischio di “overdose” sul pubblico televisivo, come successo lo scorso anno con The Couple, chiuso in anticipo a causa di flop di ascolti.

Ritorno di Giulia Salemi nel GF Vip

Tra le novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe esserci anche il gradito ritorno di Giulia Salemi, che dovrebbe riprendere il ruolo di “portavoce del sentiment social”, già ricoperto nell’ultima edizione vinta da Nikita Pelizon, come anticipato da Amedeo Venza.