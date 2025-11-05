Si infiamma il gossip attorno a Uomini e Donne. Dopo l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, al centro dell’attenzione c’è l’ex tronista Martina De Ioannon. La giovane, protagonista di un acceso confronto con l’ex fidanzato Ciro Solimeno, è finita al centro delle polemiche anche per una presunta frecciata arrivata da Tina Cipollari.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: l’addio definitivo in studio

Durante la puntata andata in onda ieri, Martina De Ioannon ha spiegato i motivi della sua assenza nella registrazione precedente. Al suo fianco, l’attuale compagno Gianmarco Steri, che ha più volte preso le sue difese contro le accuse di falsità da parte di Ciro Solimeno.

Lo scontro tra i due ex è stato acceso, ma si è concluso con un abbraccio pacificatore che ha chiuso definitivamente la loro relazione.

Colpo di scena finale: Maria De Filippi ha proposto a Ciro il trono di Uomini e Donne.

La mossa social di Martina: like sospetto e unfollow agli opinionisti

Nonostante in puntata Martina avesse augurato il meglio al suo ex, sui social è arrivata una nuova frecciata. L’ex tronista ha messo like a un post su Instagram in cui si criticava Ciro Solimeno, insinuando che il suo obiettivo fosse stato proprio ottenere il trono: “L’importante è essere felici fuori, non qua… goditela! Martina ha ben capito qual era l’obiettivo. (Anch’io)”.

Ma non è finita qui. Poco dopo, la De Ioannon ha rimosso dai suoi follower Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli opinionisti storici del programma, che durante la puntata avevano messo in dubbio la sua sincerità.

La risposta (velata) di Tina Cipollari: una stoccata pungente sui social

Poche ore dopo la mossa di Martina, è apparsa una storia Instagram di Tina Cipollari che molti hanno interpretato come una replica diretta all’ex tronista. La frase condivisa dall’opinionista è stata chiara e tagliente: “Meno talento hanno, più orgoglio, vanità e arroganza possiedono. Tutti questi sciocchi, tuttavia, trovano altri sciocchi che li applaudono”.

Una citazione che sembra avere un chiaro destinatario, anche se Tina non ha fatto nomi. Il web, tuttavia, non ha dubbi: la frecciata è diretta a Martina De Ioannon.