Nuovo allarme al Grande Fratello: la concorrente più giovane di questa edizione, Giulia Soponariu, ha accusato un nuovo malore durante la prova settimanale, perdendo conoscenza. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere del reality, che hanno subito spostato le inquadrature per consentire ai coinquilini di prestarle soccorso.

Terzo malore in pochi giorni

Non è la prima volta che Giulia Soponariu è vittima un malore all’interno della Casa. La 19enne si era già sentita male nei giorni scorsi, rendendo necessario l’intervento del medico. Dopo il primo episodio, aveva accusato un secondo malessere lieve e ora si registra il terzo episodio in pochissimo tempo.

Secondo quanto riportato dalla produzione, la giovane concorrente è stata visitata da un medico che ha confermato la possibilità di continuare il suo percorso nel reality, nonostante la preoccupazione degli spettatori.

Il desiderio di lasciare la Casa

Dopo i precedenti malori, Giulia Soponariu aveva confidato ai coinquilini la volontà di abbandonare il gioco. Attualmente è in nomination e il pubblico potrebbe decidere di votare per la sua eliminazione, permettendole di lasciare la Casa.

Tuttavia, la famiglia di Giulia non ha manifestato dubbi sulla sua permanenza. Dalla gestione del suo profilo Instagram, affidata a persone vicine alla concorrente, non è arrivato alcun appello per farla uscire. Al contrario, si invita il pubblico a sostenerla e a votare affinché superi indenne la nomination in corso.

La preoccupazione dei fan

Gli spettatori del Grande Fratello hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute di Giulia Soponariu, temendo che lo stress e la tensione accumulati nelle settimane di permanenza nella Casa possano avere effetti sul suo benessere.

Nonostante ciò, la giovane concorrente continua a partecipare al reality e il suo futuro nella trasmissione dipenderà dalle prossime ore e dalle decisioni della produzione e del pubblico.