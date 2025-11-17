Il Grande Fratello chiuderà l’attuale edizione a metà dicembre, mentre il destino del format resta ancora in bilico. Le voci sui possibili cambiamenti e sulla nuova edizione del reality si fanno sempre più insistenti, così come il toto-nomi sui potenziali concorrenti.

GF 2026: Mediaset indecisa sul ritorno del reality

Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando due possibilità per il ritorno del programma:

far partire il Grande Fratello Vip nella primavera 2026 , dopo L’Isola dei Famosi;

nella , dopo L’Isola dei Famosi; oppure rimandare tutto a settembre 2026, per far "riposare" il format e rilanciarlo con maggiore forza.

Già lo scorso luglio, Pier Silvio Berlusconi aveva chiarito che il GF Vip sarebbe andato in onda solo con un cast composto da nomi davvero forti e riconoscibili. E, a quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe già messo insieme una lista di candidati che starebbe convincendo l’azienda.

Maria De Filippi aiuta Signorini nella scelta del cast

Una rivelazione arrivata direttamente dal programma Tv Talk: Maria De Filippi avrebbe dato una mano a Signorini nella fase dei provini e nella selezione dei profili più adatti. Da qui è partito il naturale toto-nomi, alimentato dalle indiscrezioni dei principali settimanali.

I nomi ipotizzati tra vip e colpi di scena

Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che la produzione avrebbe contattato Massimo Lovati, avvocato del caso di Garlasco. Lui ha risposto in maniera evasiva: “Sono cose di cui si occupa il mio agente”.

Novella 2000 ha aggiunto altri possibili nomi come Alba Parietti e Bianca Balti, ma quest’ultima ha già smentito.

Il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ha rilanciato l’elenco dei vip al vaglio di Signorini:

Federica Pellegrini

Walter Zenga

Aida Yespica

Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi

Per Aida Yespica sarebbe un ritorno, dopo il successo del GF Vip 2, mentre Jasmine Carrisi aveva già soggiornato nella Casa per il programma The Couple.