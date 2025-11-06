Matteo Azzali, ex concorrente del Grande Fratello 2025, torna a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia in un’intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Il Giornale. L’ex gieffino ha raccontato senza filtri cosa significa vivere il reality show e ha sottolineato di non avere alcun rimpianto.

La sincerità come punto di forza nella Casa del Grande Fratello

Durante l’intervista, Matteo Azzali ha spiegato di aver portato nella Casa il suo vero sé, senza maschere o ruoli fittizi: “Non cambierei niente, anche perché ho portato all’interno della Casa lo stesso Matteo della vita di tutti i giorni, con tutti i suoi pregi e difetti. Purtroppo, ho sempre avuto il brutto vizio – o pregio – di essere sincero e non accomodante ed esprimere sempre il mio pensiero liberamente”.

Il chiarimento con Ascanio Pacelli

Uno dei momenti più discussi del Grande Fratello 2025 è stato il confronto acceso tra Matteo Azzali e l’opinionista Ascanio Pacelli. Azzali chiarisce: “Con Ascanio c’è stato un confronto acceso, ma anche molto diretto. A telecamere spente ci siamo chiariti, è stato un dialogo maturo e rispettoso. Non c’è alcun rancore, anzi, ho apprezzato il suo modo schietto di affrontare la questione”.

Le coppie della Casa secondo Matteo Azzali

Non poteva mancare il commento sulle coppie più discusse del reality: Rasha e Omer e Anita e Jonas. Azzali si mostra ottimista: “Penso di sì per entrambe le coppie: sono ragazzi giovani, belli ma soprattutto molto intelligenti ed interessanti. Bisogna vedere ora se, in un contesto come quello della Casa, saranno disposti a dare libero sfogo alle loro emozioni, proprio come farebbero nella vita di tutti i giorni”.