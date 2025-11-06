Sara Tozzi, nota al pubblico per essere stata tronista nella stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori con una bellissima notizia: la giovane modenese è in attesa del suo primo figlio.

Il percorso a Uomini e Donne

Sara Tozzi aveva preso parte al dating show di Maria De Filippi sedendosi sul trono insieme a Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Tuttavia, la sua avventura fu molto breve: la tronista decise di lasciare il programma, confessando di avere ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato.

Rapporti con Javier Martinez

Negli ultimi mesi, Sara era tornata protagonista del gossip per la partecipazione di Javier Martinez, suo ex corteggiatore, alla scorsa edizione del Grande Fratello. L’ex tronista ha rivelato in diverse interviste di aver mantenuto rapporti cordiali con Javier, di averlo frequentato anche al di fuori del programma e di essere rimasta in ottimi rapporti con lui.

La nuova storia d’amore con Pierluigi Cappelluzzo

Oggi, però, la felicità di Sara Tozzi è legata alla sua nuova relazione con il calciatore Pierluigi Cappelluzzo. La coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio, che nascerà a maggio.

In una recente dedica per il compleanno del compagno, Sara ha raccontato la profondità del loro amore, sottolineando come la relazione abbia portato serenità nella sua vita e le abbia permesso di superare le paure legate al passato.

“Quando ti ho conosciuto avevo perso le speranze… Con te, per la prima volta, sento che è giusto”, ha scritto l’ex tronista.