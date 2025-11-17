La tensione nella Casa del Grande Fratello è alle stelle dopo la chiusura del televoto dell’ottava puntata. Il meno votato è stato Domenico D’Alterio, finito automaticamente al televoto eliminatorio. Come spiegato da Simona Ventura, il concorrente napoletano è stato poi raggiunto dai concorrenti più nominati della serata, dando vita a un nuovo televoto che decreterà il prossimo eliminato del reality.
Ma chi rischia davvero l’eliminazione? E cosa dicono i sondaggi online? Ecco l’analisi completa.
Chi sono i nominati della settimana
Dopo le votazioni dei gieffini, i concorrenti finiti al televoto sono:
- Domenico D’Alterio
- Flaminia Romoli
- Rasha Younes
- Giulia Soponariu
- Francesca Carrara con il figlio Simone De Bianchi
Il pubblico dovrà scegliere chi eliminare tra questi nomi, e la competizione si sta rivelando più serrata del previsto.
Sondaggi Grande Fratello: chi rischia l’eliminazione?
Un primo dato chiaro arriva dagli orientamenti del pubblico sui principali forum, social e siti dedicati al reality: le preferenze settimanali sembrano premiare soprattutto una concorrente.
La favorita: Rasha Younes
La più amata del pubblico è Rasha Younes, spinta anche dalla storia con Omer Elomari, che sta catalizzando l’attenzione del pubblico. I sondaggi la indicano come ampiamente salva.
In zona sicura anche Giulia e Domenico
Subito dopo troviamo Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio, entrambi con un buon supporto da parte del pubblico.
Testa a testa per l’eliminazione
La battaglia per evitare l’uscita sembra essere tra:
- Flaminia Romoli
- La coppia Francesca Carrara & Simone De Bianchi
Secondo la maggior parte dei sondaggi, ad avere la peggio sarebbe Flaminia Romoli, considerata dal pubblico una figura poco incisiva nelle dinamiche della Casa e poco esposta nelle discussioni.
Perché Flaminia Romoli è la più a rischio
Molti utenti che seguono il reality sostengono che Flaminia non abbia ancora mostrato una personalità forte né instaurato dinamiche rilevanti con altri concorrenti. Questo fattore pesa molto nei televoti eliminatori, dove il pubblico tende a penalizzare i concorrenti meno attivi o “trasparenti”.
Al contrario, gli altri nominati – Domenico, Giulia e Rasha – sono stati più presenti in clip, confronti e storie interne alla Casa.
Riassunto delle nomination dell’ottava puntata
Ecco alcuni dei passaggi più significativi delle nomination che hanno portato ai nomi in televoto:
- Domenico vota Ivana, ritenendo che tra loro non ci sia rapporto.
- Rasha nomina Francesca e Simone, criticando alcuni atteggiamenti.
- Omer vota la stessa coppia, accusando Simone di mancanza di rispetto.
- Francesca e Simone ricambiano, votando Rasha.
- Flaminia sceglie Giulia, pur ricevendo critiche per la motivazione giudicata debole.
- Giulia vota Rasha, per un recente confronto non gradito.
- Jonas attacca Rasha, sostenendo che stia “facendo la padrona di casa”.
- Benedetta e Anita nominano Flaminia, accusandola di essere ancora troppo poco presente.