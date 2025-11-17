La tensione nella Casa del Grande Fratello è alle stelle dopo la chiusura del televoto dell’ottava puntata. Il meno votato è stato Domenico D’Alterio, finito automaticamente al televoto eliminatorio. Come spiegato da Simona Ventura, il concorrente napoletano è stato poi raggiunto dai concorrenti più nominati della serata, dando vita a un nuovo televoto che decreterà il prossimo eliminato del reality.

Ma chi rischia davvero l’eliminazione? E cosa dicono i sondaggi online? Ecco l’analisi completa.

Chi sono i nominati della settimana

Dopo le votazioni dei gieffini, i concorrenti finiti al televoto sono:

Domenico D’Alterio

Flaminia Romoli

Rasha Younes

Giulia Soponariu

Francesca Carrara con il figlio Simone De Bianchi

Il pubblico dovrà scegliere chi eliminare tra questi nomi, e la competizione si sta rivelando più serrata del previsto.

Sondaggi Grande Fratello: chi rischia l’eliminazione?

Un primo dato chiaro arriva dagli orientamenti del pubblico sui principali forum, social e siti dedicati al reality: le preferenze settimanali sembrano premiare soprattutto una concorrente.

La favorita: Rasha Younes

La più amata del pubblico è Rasha Younes, spinta anche dalla storia con Omer Elomari, che sta catalizzando l’attenzione del pubblico. I sondaggi la indicano come ampiamente salva.

In zona sicura anche Giulia e Domenico

Subito dopo troviamo Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio, entrambi con un buon supporto da parte del pubblico.

Testa a testa per l’eliminazione

La battaglia per evitare l’uscita sembra essere tra:

Flaminia Romoli

La coppia Francesca Carrara & Simone De Bianchi

Secondo la maggior parte dei sondaggi, ad avere la peggio sarebbe Flaminia Romoli, considerata dal pubblico una figura poco incisiva nelle dinamiche della Casa e poco esposta nelle discussioni.

Perché Flaminia Romoli è la più a rischio

Molti utenti che seguono il reality sostengono che Flaminia non abbia ancora mostrato una personalità forte né instaurato dinamiche rilevanti con altri concorrenti. Questo fattore pesa molto nei televoti eliminatori, dove il pubblico tende a penalizzare i concorrenti meno attivi o “trasparenti”.

Al contrario, gli altri nominati – Domenico, Giulia e Rasha – sono stati più presenti in clip, confronti e storie interne alla Casa.

Riassunto delle nomination dell’ottava puntata

Ecco alcuni dei passaggi più significativi delle nomination che hanno portato ai nomi in televoto: