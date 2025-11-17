La scorsa settimana il settimanale Novella 2000 ha inserito il nome di Bianca Balti tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, insieme a Federica Pellegrini e Alba Parietti. A parlare delle ipotesi era stato il direttore del magazine, Roberto Alessi, che aveva dichiarato: “Non so se Bianca Balti accetterà questo invito, ma sarebbe molto importante e credo che Bianca in qualche modo ci tenga pure ad avere una presenza televisiva di quel tipo”.

La notizia, diventata rapidamente virale, è arrivata anche alla madre della modella che, stupita, l’ha subito girata alla figlia.

La smentita di Bianca Balti: “Non farò il Grande Fratello Vip”

Approfittando del box domande su Instagram, Bianca Balti ha risposto alla curiosità di un fan chiarendo che non parteciperà al GF Vip e che l’indiscrezione diffusa in edicola è completamente falsa.

Nel video pubblicato nelle sue storie, la modella ha però commesso una piccola gaffe: ha attribuito la notizia al settimanale Chi e ad Alfonso Signorini, sostenendo che fosse stato lui a diffondere il rumor.

Bianca Balti, nel video, ha affermato: “Mia madre mi ha mandato questa notizia estrapolata da Chi in cui Signorini dice che Bianca Balti farà il Grande Fratello Vip. No, non farò il Grande Fratello Vip […] Non mi è stato neanche chiesto, ma non chiedetemelo perché ho altro da fare”.

La replica del settimanale Chi e di Alfonso Signorini

Il video è diventato virale in poche ore, costringendo lo staff di Alfonso Signorini a intervenire tramite il profilo Instagram del settimanale Chi. Il messaggio è stato chiaro: “Ciao Bianca, ci farebbe super piacere vederti in tv. Ma non abbiamo mai detto che avresti fatto il GF Vip e quello non è un articolo uscito su Chi”.

A quel punto la modella ha confermato l’errore: “L’articolo (conferma mamma) era di Novella 2000, ma chi mette in giro i rumors?”.