Alex Belli, noto attore e volto televisivo, e sua moglie Delia Duran si preparano a diventare genitori per la prima volta. In un’intervista a Fanpage.it, Belli racconta il percorso che li ha portati alla gravidanza e chiarisce le voci sul loro rapporto di coppia.

La gravidanza: un dono inatteso

Dopo vari tentativi di avere un figlio, Alex Belli e Delia Duran hanno scoperto di essere in attesa di un bambino senza ricorrere alla fecondazione assistita.

"Stavamo cercando di avere un figlio già da qualche anno. Non in maniera ossessiva, ma ci stavamo provando. Poi, per fortuna, non c'è stato bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita. Ci si può credere o no, ma in estate Delia e io siamo stati a Napoli a pregare nel santuario di Santa Maria Francesca ai Quartieri Spagnoli e lei si è seduta sulla famosa 'sedia della fertilità'. Poco dopo abbiamo scoperto che era incinta. Il nostro bambino è stato un dono inaspettato".

Sulla possibilità di difficoltà nel concepimento, Belli precisa: "Non eravamo preoccupati in maniera grave, ma ci chiedevamo perché, pur provandoci, questo bambino non arrivasse. Per fortuna oggi esistono centri che si occupano di questi problemi, ma io non ero entusiasta all’idea di cominciare un percorso di fecondazione. Ci ero già passato anni prima con la mia ex moglie ed ero terrorizzato all’idea di dover rifare tutto".

Riguardo alle voci sulla sua fertilità: "L’ho denunciata per diffamazione. Io non sono mai andato a raccontare i suoi eventuali insuccessi o problemi, ho sempre avuto enorme rispetto. E poi è falso: io non ho mai avuto alcun tipo di problema. Semmai possono esistere incompatibilità genetiche, ma nient’altro".

Chiarimenti sulla coppia e l’amore libero

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran fece discutere: "No, assolutamente no. Il nostro è un rapporto esclusivo: siamo una coppia tradizionale sotto questo aspetto e lo siamo sempre stati. Non sto smentendo quanto dichiarato all’epoca, ma in quel contesto c’era anche una parte di intrattenimento. Ciò che conta è che alla fine a vincere è stato il nostro amore".

Sull’idea di poliamore: "Perché in quel periodo si cercava per forza una definizione. Il pubblico voleva capire che rapporto fosse il nostro e io ogni tanto mi arrampicavo. La 'chimica artistica' (ride, ndr). Il pubblico ne andava pazzo. Delia e io siamo semplicemente liberi di essere noi stessi, anche quando siamo insieme. Non esistono divieti del tipo 'questo non puoi dirlo' oppure 'non puoi dire che quella donna è bella'".

E aggiunge sulla fisicità del rapporto: "Non è così. Ti ricordo che mia moglie è venezuelana: sarebbe complicato placarla se avessi un legame fisico con qualcun’altra".

Reazioni agli haters

Nonostante le provocazioni sui social, Alex Belli prende con leggerezza le critiche: "No, ci rido sopra, anche perché rispetto a quell’argomento c’è stata un po’ di confusione. La tv è anche intrattenimento e certi temi sono stati esasperati".

Il Grande Fratello e la “chimica artistica”

Belli racconta la sua esperienza televisiva: "Era intrattenimento, esattamente quello che faccio nei miei spettacoli teatrali. Il pubblico voleva emozionarsi, schierarsi e divertirsi. Questo è quello che facevamo noi". Sulla differenza tra le edizioni passate e quelle attuali: "Oggi, appena un concorrente sente un 'buu' dallo studio, cambia, teme di passare male all’esterno e fa marcia indietro. Non bisogna avere paura di niente, né degli opinionisti né delle critiche sui social".