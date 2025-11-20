Nelle ultime ore il percorso di Cristiana Anania, attuale tronista di Uomini e Donne, potrebbe essere messo in discussione a causa di una segnalazione che riguarda uno dei suoi corteggiatori più in vista: Simone Bonaccorsi.

La segnalazione che mette in dubbio la buona fede di Simone

A riportare la notizia è stato LolloMagazine, che ha rivelato come un utente abbia inviato una segnalazione relativa alla presunta poca trasparenza di Simone. Secondo quanto emerso, infatti, la buona fede di Bonaccorsi sarebbe compromessa da una relazione terminata troppo a ridosso del suo ingresso nel programma.

Una relazione chiusa “troppo di recente”? Le tempistiche sospette

L’utente che ha inviato la segnalazione ha raccontato che Simone avrebbe concluso la sua storia con una ragazza di nome Jennifer ai primi di ottobre. Dopo appena quattro giorni, però, il corteggiatore sarebbe sceso nel dating show di Maria De Filippi per conoscere Cristiana.

Un dettaglio che ha alimentato ulteriori sospetti riguarda i movimenti social del ragazzo: il giorno della messa in onda della puntata, Simone avrebbe rimosso la sua ex dagli amici stretti e successivamente eliminato alcuni contenuti di coppia dal proprio profilo Instagram.

Le parole dell’utente: “È lì solo per far carriera”

La fonte anonima, che sostiene di conoscere entrambi gli ex fidanzati, ha dichiarato: “Conosco entrambi, vivevano vicino a me… si sono lasciati i primi di ottobre. Lui è lì per fare carriera e basta. Perché la tiene nascosta? Perché ha tolto lei dagli amici stretti quando è andata in onda la prima puntata?”.

Un racconto che, se confermato, solleverebbe dubbi sulle reali intenzioni di Simone Bonaccorsi all’interno del programma.

Solo voci, per ora nessuna conferma ufficiale

È importante sottolineare che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni. Non ci sono prove certe che tra Simone e l’ex fidanzata Jennifer ci sia ancora un legame, né che la presenza di Bonaccorsi a Uomini e Donne sia motivata esclusivamente dal desiderio di ottenere visibilità nel mondo televisivo.