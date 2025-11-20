Dopo oltre un anno dal suo ultimo viaggio in Italia, Oriana Marzoli è tornata nel nostro Paese. L’influencer spagnola era stata in vacanza nell’estate del 2024, accompagnata da Antonella Fiordelisi, sua ex coinquilina durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta, l’arrivo di Oriana è legato alla Coppa Davis in corso a Bologna (lei è una grande appassionata). Durante la manifestazione sportiva, l’influencer ha avuto modo di incontrare Luca Onestini, suo grande amico dai tempi del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I follower si chiedono già se ci sarà anche una reunion con Antonella Fiordelisi, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show.

Dal Grande Fratello Vip all’amore tormentato: la storia di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi seconda dietro a Nikita Pelizon.

Attualmente impegnata con il modello argentino Facundo Gonzalez, Oriana è stata al centro del gossip per la storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata tra le mura della Casa di Cinecittà. La relazione tra i due ha avuto alti e bassi, con rotture e ritorni di fiamma, prima di concludersi definitivamente poco prima che Oriana partisse per il Cile per partecipare al reality Ganar o Servir, dove ha conosciuto proprio Facundo.