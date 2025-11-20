Sembrava essere tornata la serenità tra Omer Elomari e Jonas Pepe, dopo la discussa lite della “pizza in forno” finita persino a Mattino 5, dove Federica Panicucci aveva mostrato immagini inedite dell’accaduto.

Nelle ultime settimane, i due avevano addirittura instaurato un rapporto civile, con Jonas che si era appartato con l’ex rivale per complimentarsi:

“Abbiamo discusso tanto, ma non è mai mancato il rispetto. Siamo entrambi leader, e per questo non ci siamo capiti”.

Una tregua però durata pochissimo.

Omer perde la pazienza: pantaloni abbassati e frase shock

La scintilla è scoppiata quando alcuni concorrenti hanno messo in dubbio la relazione tra Omer e Rasha, sostenendo di non percepire passione. La gieffina ha spiegato i suoi limiti nell’intimità davanti alle telecamere, ma Omer ha reagito male: si è abbassato i pantaloni pronunciando frasi poco eleganti. Il gesto ha provocato l’ira di Simone De Bianchi, subito calmato dalla madre Francesca Carrara. Ma il vero caos è esploso poco dopo.

Jonas interviene: urla, accuse e compagni che trattengono i due

Mentre Omer cercava di minimizzare il gesto, Jonas Pepe è intervenuto furioso: “Se lo fai fuori chiamano la polizia e ti portano in galera! L’hai capito sì o no? Non ti puoi abbassare le mutande in pubblico!”.

Il modello romano ha iniziato a urlare e i compagni hanno tentato di trattenerlo. Omer, irritato, gli si è avvicinato rispondendo: “Non urlare come un cane! Hai capito, bambino?!”.

Nonostante il tentativo di Rasha di zittire il compagno, è servito l’intervento deciso di Mattia Scudieri, che ha placcato Omer prima che la situazione degenerasse. La regia ha subito cambiato inquadratura per evitare immagini troppo forti.