Il Grande Fratello di Simona Ventura si avvicina alle battute finali e, dopo l’apertura del televoto per decretare il primo finalista, cresce l’attenzione sulle dinamiche interne alla Casa. Ad accompagnare la conduttrice ci sono gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Sonia Bruganelli, proprio lei protagonista di un video pubblicato sul profilo Instagram del reality.

Nel contributo, la Bruganelli si è lasciata andare a una serie di confessioni molto dirette sui concorrenti e sulle coppie più chiacchierate del programma.

I “Jonita”: Jonas Pepe e Anita Mazzotta promossi a pieni voti

La prima coppia analizzata è quella formata da Jonas Pepe e Anita Mazzotta, ribattezzati dal pubblico Jonita. Sonia li approva senza esitazioni: “I Jonita personalmente a me piacciono come coppia, piacciono perché si confrontano e perché si vede che sono attratti l’uno dall’altro. Quindi io direi promossi”.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri: gli “Amanters” rimandati

Sulla coppia del momento, gli Amanters, la Bruganelli resta cauta: “Gli Amanters sono ancora tutti da scoprire. Credo che nelle prossime settimane qualcosa cambierà, quindi ci faranno vedere di che pasta sono fatti. Io direi che non li promuovo, non li boccio: li rimando alle prossime puntate”.

La critica alla scelta di Grazia sulla Busta Rossa

Non mancano le osservazioni sulla reazione di Grazia dopo la famosa busta rossa destinata a Mattia: “Grazia ha avuto questa botta, si è assunta una responsabilità, ha scelto. A mio sindacabilissimo giudizio la boccio, perché secondo me avrebbe dovuto comportarsi in un’altra maniera: io avrei fatto un’altra cosa”.

Rasha Younes e Omer Elomari: i “Rashmer” bocciati

Molto più netta la posizione della Bruganelli sulla coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari: “I Rashmer… il loro primo bacio? Chi l’ha visto? C’è stato un aereo, poi per il resto chi vivrà vedrà. A oggi direi bocciati, bocciatissimi”.

Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi: coppia (e singoli) promossi

Una delle coppie più discusse delle prime settimane, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, ottiene invece una valutazione totalmente positiva: “Domenico lo promuovo a pienissimi voti, finalmente può fare i suoi giochi e ridere con i suoi amici. Lui e Mattia mi piacciono tantissimo. Benedetta mi piace come concorrente, perché è bella cazzuta. Li promuovo in coppia, ma li promuovo pure separati: vanno bene”.

La classifica della settimana secondo Sonia Bruganelli

Nel video, l’opinionista ha anche stilato una personale “classifica dei caratteri” della Casa:

Il più drama

“Sicuramente questa settimana è stato Domenico col piede: ce l’ha di tutti i colori”.

Il più chiacchierone

“La più chiacchierona secondo me è Grazia”

Il più imprevedibile

“Imprevedibile Jonas: nemmeno lui sa come si sveglia, se bianco o nero”.

I provocatori

“Francesca è provocatrice, e lo è anche Rasha ma in un altro modo”

I più divertenti

“Domenico e Mattia insieme, quindi a pari merito”

Il più empatico

“Forse Giulia, molto sensibile, forse anche troppo”

Il comodino

“A volte anche Anita: parla, dice, ma poi si tira indietro”