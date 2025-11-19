Negli ultimi mesi, molti telespettatori del Grande Fratello hanno notato un dettaglio ricorrente: gli opinionisti ex “storici” del programma – Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi – spesso rimangono in silenzio per l’intera puntata, senza riuscire a fare nemmeno un intervento. Con l’arrivo di Sonia Bruganelli, presenza forte e molto riconoscibile, la situazione è diventata ancora più evidente.

La spiegazione di Ascanio Pacelli

Sommerso dai messaggi dei fan che chiedevano spiegazioni, Ascanio Pacelli ha deciso di chiarire tutto con un video e parole molto oneste. Nessuna polemica, nessuna accusa: solo la voglia di spiegare come funziona davvero la macchina televisiva dietro le quinte del Grande Fratello.

“Buongiorno, volevo fare un po' di chiarezza su cosa succede all'interno di uno studio televisivo, ovviamente sto parlando del Grande Fratello. Sto ricevendo veramente tanti messaggi dove mi si chiede come mai non mi fanno parlare, non fanno parlare Cristina o Floriana... Vi spiego brevemente: tutti quanti noi, quindi penso di parlare anche per le mie compagne con le quali ho un rapporto eccezionale, ci prepariamo tutta la settimana con un'autrice, che tra l'altro è una donna eccezionale. Ci prepariamo degli interventi a seconda di quello che è il nostro pensiero, la nostra opinione”.

Pacelli ha spiegato che nessuno di loro si sente “più speciale” degli altri, ma semplicemente ritiene di poter offrire una lettura diversa grazie all’esperienza vissuta nella Casa.

“Non pensiamo di essere persone speciali o migliori di altre, semplicemente abbiamo vissuto quell'esperienza e quindi siamo certi che possiamo dare una chiave di lettura diversa rispetto a quello che si vive nello studio e da quello che percepite da casa”.

Il lavoro dietro le quinte

Il pubblico vede solo ciò che va in onda, ma dietro le quinte gli opinionisti arrivano preparati, con interventi studiati e condivisi con gli autori. Ascanio ha sottolineato il rapporto di stima con la conduttrice: “L'obiettivo nostro, di tutti quanti, è quello di portare a casa il risultato, insieme agli autori e alla conduttrice, alla quale rinnovo tutta la mia stima. Molto spesso ci si ritrova a fare delle puntate senza poter dire niente. Questo per noi è mortificante, ci avvilisce perché vorremmo contribuire perché pensiamo di poter dare il nostro aiuto”.

Nessuna rivalità con Sonia Bruganelli

Pacelli ha chiarito anche che non c'è alcuna gelosia o rivalità con Sonia Bruganelli: “È arrivata Sonia, Sonia è un valore aggiunto. Quando in una squadra di calcio arriva un altro giocatore forte, tutti gli altri giocatori sono contenti perché si cerca tutti quanti di remare verso la vittoria”.

La gestione delle puntate del Grande Fratello

Le puntate, lunghe più di tre ore, sono fortemente condizionate dalle dinamiche dentro la Casa. Spesso il tempo non basta per tutti gli interventi degli opinionisti.

“La scaletta viene programmata per portare avanti tre ore e mezza di puntata. Che succede? Che spesso ci sono delle dinamiche dentro la casa — e non dimentichiamoci che sono loro i protagonisti — che fanno saltare la scaletta e delle cose vengono tagliate. E capita spesso che veniamo tagliati noi. Sono convinto che non c'è nessuna premeditazione da parte di chi comanda all'interno dello studio, nessuna scelta, nessuna preferenza. Purtroppo questa è la televisione”.

L’ex concorrente ha voluto chiudere con un messaggio di trasparenza e positività: “Certo, ultimamente va a discapito mio, di Cristina e di Floriana. Noi ci rimaniamo male perché ci teniamo a dare un contributo. Nessuno di noi ha mai pensato che dopo questa esperienza di meritare altre cose. Abbiamo fatto un Grande Fratello, non abbiamo vinto un Oscar: lo sappiamo perfettamente e sappiamo il peso specifico di un programma del genere. Però alla fine per noi conta raggiungere il risultato. Segnare. Poi chi fa goal, chi se ne frega”.