Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Genny Urtis aveva già raccontato di ricevere numerose avances da personaggi famosi, in particolare sportivi e calciatori. “Mi vogliono molti sportivi e calciatori, mi dicono cose pazzesche. Di recente ho frequentato anche un personaggio famosissimo”, aveva detto l’ex gieffino.

A distanza di anni, Urtis è tornata sull’argomento durante l’intervista a Francesca Fagnani a Belve, rivelando un episodio che coinvolge un ex giocatore della Nazionale italiana.

Il flirt con l’ex calciatore della Nazionale: “Mi ha illusa e poi è sparito”

Nel salotto di Belve, la showgirl e medico estetico ha raccontato una storia durata diversi mesi con un noto ex calciatore, oggi ritirato. “In un ristorante ho conosciuto un calciatore. Eravamo in bagno, ci siamo scambiati il numero. Abbiamo iniziato a sentirci sui social e poi a frequentarci. Io ero molto presa e mi sono invaghita”.

La relazione, vissuta in segreto per sei mesi, si sarebbe interrotta bruscamente: “Poi è sparito. Dopo tre settimane che non si faceva sentire mi sono arrabbiata. Ho cercato il numero della moglie, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Può dire a suo marito di chiamarmi, perché è sparito e sono giorni che lo cerco?!’. Dopo è successo un putiferio”.

Secondo Urtis, il calciatore l’avrebbe illusa con promesse importanti: “Mi diceva che si stava lasciando e che con me stava bene”.

La relazione tossica con l’ex fidanzato Enrico: “Mi ha manipolata per un anno”

Uno dei momenti più delicati dell’intervista arriva quando Urtis parla della sua relazione con un uomo di nome Enrico, definita una storia tossica che l’ha portata perfino in terapia.

“Ho avuto un grosso problema l’anno scorso. Ero fidanzata con un tale Enrico e sono stata un anno con lui. Alcune persone entrano nella tua vita con una progettualità, fingono un sentimento per ottenere delle cose”.

Urtis racconta di aver mantenuto quasi completamente la relazione: “Mi pagava cene di lusso e viaggi, poi si è trasferito a casa mia. Era bellissimo, mi faceva sognare una vita che non avevo ancora avuto: essere una moglie, avere figli. Avevamo scelto le madri dei nostri figli, parlavamo di matrimonio. Sono andata a comprare la macchina e lui mi diceva: ‘Devi prendere il fuoristrada perché dobbiamo portare i bambini’. Io ingenua lo ascoltavo”.

Secondo il suo racconto, il compagno avrebbe tentato anche di avere accesso ai suoi beni: “Voleva fare una società insieme e mi ha convinto a fare delle cose. Quando ho iniziato a sospettare, l’ho smascherato e sono iniziati i problemi. Mi diceva che non ero abbastanza donna”.

A farle aprire gli occhi sarebbe stata una sensitiva di sua fiducia: “La mia maga mi ha detto che lo dovevo lasciare e buttare fuori di casa, lei è una sensitiva e io mi fido”.

Il flirt estivo con un cantante famosissimo: “Se parlo, faccio saltare mezza economia italiana”

Oltre alle storie note, Urtis ha confessato anche una breve relazione segreta con un cantante molto famoso, il cui nome non ha mai rivelato - ad eccezione del fatto che non si tratta di Marco Mengoni.

“Ho passato l’estate con questo cantante molto famoso. È più alto di Mengoni. Lo conosci di sicuro, fidati”. Un rapporto intenso ma breve: “Per circa un mese siamo usciti insieme. Mi diceva: ‘Tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me’. Poi a settembre è sparito. Era paranoico, mangiavamo sempre con il bodyguard”.

Con il suo solito tono ironico, Urtis aggiunge: “Ad agosto stava davvero fuori, esauritissimo. Non faccio nomi, altrimenti faccio saltare mezza economia italiana e anche il cinema”.