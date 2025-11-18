Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello sta tenendo banco il rapporto tra Rasha Younes e Omer Elomari, una coppia che divide sia i telespettatori sia gli stessi concorrenti. Dopo settimane in cui Rasha ha mostrato freddezza e distanza, due aerei dedicati alla coppia hanno inaspettatamente cambiato l’atmosfera, portando al loro primo bacio — un bacio definito da molti “più simbolico che passionale”.

Rasha Younes: “Mi annoia, non mi stimola”

Per lungo tempo Rasha si era lamentata del comportamento di Omer, dichiarando apertamente: “Mi annoia. Lo sto dicendo da settimane, non mi dà stimoli. C’è qualcosa che non mi fa sciogliere”. Un giudizio che aveva già sollevato dubbi sulla sincerità della nascente relazione. Il repentino cambiamento mostrato dopo il passaggio degli aerei ha fatto discutere il pubblico, convinto che la gieffina stia vivendo questa dinamica in modo più strategico che sentimentale.

Le opinioniste contro i Rashmer: Bruganelli e Plevani durissime

Durante la nona puntata, Sonia Bruganelli ha espresso senza filtri il suo pensiero sulla coppia: “Vedo una persona che decide se piove o c’è il sole, e l’altra che può solo scegliere se prendere l’ombrello o il ventaglio”.

Ancora più tagliente Cristina Plevani, che ha affermato: “A me dispiace perché lui è molto preso, ma a Rasha piace Rasha. Lui è diventato la moquette sotto i piedi di Rasha”.

Le dichiarazioni delle opinioniste hanno immediatamente incendiato i social: tra complimenti, approvazioni e dissensi, la discussione sui Rashmer è diventata virale.

Omer Elomari esplode: “Non permetto a nessuno di toccare la mia dignità”

Il gieffino non ha reagito bene ai commenti ricevuti. La mattina seguente alla puntata, sfogandosi con Domenico D’Alterio, Omer ha attaccato apertamente le opinioniste: “Mi sono rotto il cavolo di certe cose. Gli opinionisti del cavolo e quello che hanno detto di me. Volete dire cavolate? Ci sono! Andate avanti!”.

Poco dopo, parlando con Rasha, il tono si è alzato al punto che la regia ha cambiato immediatamente inquadratura, scatenando accuse di censura da parte dei fan.

Omer ha ribadito: “La mia dignità e la mia personalità non permetto a nessuno di toccarle. Come si permettono di dire certe cose? Io voglio rispondere”.

Cristina Plevani raddoppia: “A Rasha piace Rasha”

A distanza di poche ore, Cristina Plevani è tornata sul tema via social, confermando e ampliando il suo giudizio su Rasha: “Lei non finge un sentimento: gli vuole bene, ma non come lui vorrebbe. Spesso mette le mani avanti, è come dire ‘sì, mi piaci, ma io vado per conto mio’. Lei sarà sempre dieci passi avanti”.

Secondo l’ex gieffina, Rasha avrebbe un obiettivo molto chiaro: “È entrata per arrivare in fondo, come è giusto che sia”.

Plevani ha poi definito Omer “un buono, dolce, miele, forse troppo”, sottolineando che il ragazzo seguirebbe troppo i “tempi emotivi” di Rasha, risultando eccessivamente succube.