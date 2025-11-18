Durante la settimana, Marina La Rosa è entrata nella Casa del Grande Fratello per mettere alla prova Domenico D’Alterio, suscitando grande attenzione tra il pubblico e una reazione netta della sua compagna (o ex) Valentina Piscopo.

Il confronto tra Marina La Rosa e Domenico

Nel corso dell’incontro, Marina ha chiesto a Domenico se avesse mai provato una “eccessiva attrazione fisica” per qualcuna delle donne presenti nella Casa: “Io voglio chiederti, da maschio, da uomo, io non ci credo che non c’è stata mai una volta che tu hai provato proprio fisicamente un’eccitazione. Con Benedetta o con qualcun’altra… È impossibile che in tutti questi giorni in casa…”.

Domenico, pur mostrando una certa ritrosia, ha risposto: “Guardare sì…”.

La domanda successiva di Marina, “E chi?”, ha lasciato il pubblico col fiato sospeso, poiché il video si è interrotto proprio quando sembrava che Domenico stesse per fare un nome.

In seguito, parlando in maniera più generale, il gieffino ha dichiarato: “Con Benedetta mi sento spensierato e penso che Grazia fisicamente possa piacermi”.

La reazione di Valentina Piscopo

Le parole di Domenico non sono state accolte positivamente da Valentina Piscopo, che ha espresso il suo disappunto sui social. In un post su Instagram, la compagna (o ex) ha scritto: “Lo sono estranea a tutto quello che sta accadendo! Ma soprattutto arrabbiata, quindi vi chiedo di non venirmi contro inutilmente. Perché io sono una donna e a tutto esiste un limite”.