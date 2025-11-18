Durante la terza puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani ha ospitato diversi protagonisti del mondo dello spettacolo, tra cui Cristiano Malgioglio, Genny Urtis, Big Mama e Eva Herzigova. La modella ceca ha raccontato aneddoti della sua vita privata, tra flirt, matrimoni e tradimenti, con grande sincerità.

Il flirt con Leonardo DiCaprio

Durante l’intervista, Fagnani ha chiesto a Eva Herzigova del suo presunto flirt con Leonardo DiCaprio. La modella ha minimizzato, spiegando: “Se c’è stato un amore tra noi? No, era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, diciamo un incontro simpatico, dai…”.

Secondo i media, però, la top model e l’attore americano si sarebbero conosciuti nel 1998 a Parigi, durante un party per la presentazione del film La Maschera di Ferro, e avrebbero avuto una relazione durata circa due mesi.

Il matrimonio con Gregorio Marsiaj e il tradimento

Dopo il divorzio da Tico Torres, Eva Herzigova ha conosciuto nel 2003 l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj. La coppia si è sposata nel 2019, ma nel 2011 il marito era finito sui giornali per un presunto tradimento fotografato dai paparazzi a Praga.

Interrogata sull’episodio, Herzigova ha dichiarato: “Se ho saputo superare e anche perdonare? Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante. Certo, più delle foto era quello che raccontavano”.

Riguardo al tradimento, la modella ha aggiunto: “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”.

La replica di Francesca Fagnani

A questa affermazione, Fagnani ha precisato: “Però la donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde alla realtà!”.