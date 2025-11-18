La Casa del Grande Fratello è stata travolta da un’ondata di tensione che ha coinvolto Grazia Kendi, Mattia Scudieri e la fidanzata di lui, Carlotta Vendemmia, protagonista di un ingresso a sorpresa e di un confronto accesissimo nel corso della nona puntata del reality show andata in onda ieri sera.

La busta rossa e la scelta di Grazia

Fin dalle prime settimane, Grazia aveva confessato di avere un debole per Mattia, nonostante fosse fidanzato. Un rapporto che ha alimentato il malcontento di Carlotta, la quale, dopo un suo sfogo social frainteso dai media, si è trovata coinvolta nella dinamica orchestrata dal Grande Fratello.

La smentita di Carlotta – pubblicata sui social dopo la messa in onda degli articoli che insinuavano una rottura – recitava: “Non ho mai avuto intenzione di lasciare il mio ragazzo, ma vorrei che smettesse di farsi manipolare”. Gli autori hanno inserito il messaggio in una busta rossa consegnata a Grazia, che ha optato per regalare l’immunità a Mattia invece di mostrargli subito la verità.

L’ingresso di Carlotta Vendemmia: lo scontro con Grazia

Al suo ingresso nella Casa, Carlotta si è scagliata contro Grazia con parole durissime: “La scelta che hai fatto è stata un gioco che hai fatto per te stessa e non per Mattia. Se tu avessi voluto bene a Mattia, avresti saputo che lui voleva sapere prima la verità. Hai messo il gioco prima dei sentimenti. Poi ti chiedo di non fare il mio nome e in primis devi portare rispetto a me come donna e poi a Mattia e tu questo non l’hai fatto. Ogni volta che parli con lui hai il mio nome in bocca. Non puoi avvicinarti così, io sono la sua fidanzata. Quindi vai a giocare un po’ più in là. Invece di parlare di me, raccontati per quella che sei. Tu sei di passaggio nella nostra vita. Mattia non aveva bisogno della tua immunità, voleva sapere la verità. Tu hai preso tempo per cercare di arrivare a un traguardo. Io non solo non condivido la tua scelta, ma la giudico!”.

La risposta di Grazia Kendi

Grazia ha tentato di difendersi davanti a Carlotta e agli opinionisti: “Non l’ho fatto per me, non ho bisogno di mezzucci per provarci e far sì che lui si avvicini a me. Se parlo di te è perché parlo con lui, lo ascolto, lui ti nomina e io da amica gli rispondo e gli posso dare dei consigli. Inoltre non ho mai toccato Mattia in maniera inopportuna. Io non parlo mica solo di te, non sono l’opinionista di un programma d’amore, lui mi parla e io lo ascolto”.

Lo sfogo notturno di Grazia

In piena notte, sopraffatta dalle accuse, Grazia Kendi è scoppiata a piangere sfogandosi con le amiche: “Questa stro**a! Sì ragazzi io lo dico, questa stro**a che mi viene a dire ‘tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’. Ma che cavolo vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato? Quella è venuta qui dentro e ha detto una cosa di troppo. Non me ne frega nulla che è entrata in autodifesa, ha esagerato contro di me e ha detto delle cose di troppo “Era una settimana che io mi tenevo questa cosa, per me è stata tosta. Io non l’ho fatto per me. Non sapevo come cavolo far capire qualcosa a qualcuno, non mi potevo sfogare. Io ero consapevole che sarei potuta passare malissimo. Se dentro la busta ci fosse stata scritta una cosa grave gli avrei fatto leggere tutto, ma io ho pensato a salvarlo Per me era una bugia bianca al fine di tutelarlo e dargli l’immunità! Non era nemmeno una bugia la mia, ma un omettere”.

Le parole di Jonas per consolare Grazia

Nel momento più difficile, Jonas si è avvicinato per confortarla: “Anche se l’hai fatto per te non c’è nulla di sbagliato. Sono emozioni e l’amore non si controlla. Non ti devi giustificare, i sentimenti non si controllano. La tua scelta era difficile e adesso devi stare tranquilla. Non sei passata male, io ti voglio bene e te lo direi”.