La seconda puntata di Sanremo Giovani 2026, andata in onda ieri in seconda serata su Rai2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli, ha visto esibirsi il secondo gruppo di 6 artisti in gara. La commissione musicale – composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo – ha scelto i tre concorrenti che accedono alla fase successiva.

I tre vincitori della seconda puntata

A superare il turno sono stati:

Angelica Bove con il brano Mattone

con il brano Mattone Soap con Buona Vita

con Buona Vita Nicolò Filippucci con Laguna

I tre hanno vinto le rispettive sfide dirette contro Amsi, Disco Club Paradiso e Lea Gavino, ora eliminati. Con il loro passaggio, si uniscono ai vincitori della prima puntata: Antonia, La Messa e CmqMartina.

Chi sono i tre artisti promossi

Angelica Bove

Classe 2003, Angelica Bove ha ottenuto popolarità con le sue cover su TikTok, fino a tentare X Factor 2023. Nel 2024 è arrivata in finale a Sanremo Giovani con La Nostra Malinconia, senza però raggiungere il Festival. Quest’anno torna più matura e conquista il pubblico con Mattone.

Soap

Sophie Ottone, in arte Soap, è nata nel 2005 a Roma e cresciuta a Latina. Non proviene da talent show, ma da un percorso musicale costruito tra singoli, un’estetica riconoscibile e l’EP Pas Facile. Le sue radici tra Italia e Algeria francofona caratterizzano lo stile bilingue italiano/francese con cui ha presentato Buona Vita.

Nicolò Filippucci

Perugino classe 2006, Nicolò Filippucci ha iniziato giovanissimo studiando chitarra e partecipando al coro del Conservatorio Morlacchi. È noto al grande pubblico per la partecipazione ad Amici 24, dove ha raggiunto il Serale. Con Laguna ottiene uno dei pass più attesi della serata.

I prossimi appuntamenti

Martedì prossimo, sempre in seconda serata su Rai2 e subito dopo Belve, tornerà Gianluca Gazzoli con il terzo appuntamento di Sanremo Giovani 2026 (nel testo originale compare “Gianluca Grazioli”, probabile refuso).

Al termine dei quattro episodi dedicati alle selezioni, resteranno 12 artisti, che nella finale saranno ridotti a 6, destinati a contendersi un posto all’interno del Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2026: i 12 artisti ancora da ascoltare

Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno nelle prossime puntate, con i rispettivi brani: