Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, è oggi uno dei giovani cantautori più apprezzati del panorama italiano. La sua esperienza ad Amici 24 non ha visto nascere soltanto un artista, ma anche una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di fan: quella con la ballerina – oggi professionista – Alessia Pecchia.

I due hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla loro relazione, evitando di esporla sui social. Proprio questa discrezione aveva acceso, nelle ultime settimane, voci su una possibile crisi.

A intervenire è stato lo stesso Luk3, in un’intervista rilasciata ai microfoni di SuperGuidaTv.

Luk3 sulla presunta crisi con Alessia: “Le cose belle si vivono nel silenzio”

Il cantante ha scelto di chiarire senza però entrare nei dettagli della vita privata. Le sue parole: “Parlo di me attraverso la musica. Le cose più belle sono quelle che si vivono nel silenzio, l’ho sempre detto. L’unico mezzo per comunicare è la musica e non ho bisogno di aggiungere altro. Credo che tutto questo mi salverà anche in futuro da tutte queste bombe che esplodono che secondo me sono senza senso. In generale, è un momento in cui sono molto felice e se sentirò di dire qualcosa lo farò attraverso la musica”.

L’eredità di Amici: “Mi ha insegnato a stare sul palco”

L’ex allievo di Lorella Cuccarini ha raccontato quanto il talent show abbia segnato il suo percorso artistico: “Grazie ad Amici ho imparato banalmente a stare sul palco e questo mi ha permesso di affrontare tutte le paure legate alla performance. Chi non ha vissuto quel tipo di esperienza ci impiega più tempo ad avere una presenza scenica, è un modo di affrontare il palco diverso. Mi sento cresciuto tantissimo”.

Il consiglio di Maria De Filippi: il prezioso insegnamento

Durante l’intervista, Luk3 ha ricordato anche un momento speciale vissuto con Maria De Filippi, che gli ha lasciato un consiglio fondamentale: “Maria mi ha insegnato che la cosa importante è trasmettere le proprie emozioni quando si canta, il proprio mondo interiore. Me lo ricordava anche quando magari mi capitava di perdere di vista tutto questo”.

Il sogno nel cassetto: “Voglio il mondo internazionale”

Ambizioso e determinato, Luk3 ha poi confessato quale sia il suo obiettivo più grande: “Sogno il mondo internazionale, mi piacciono Chris Brown, Justin Timberlake, Justin Bieber. Sono affascinato da loro, li considero i miei idoli”.