Rosalinda Cannavò si è sfogata sui social, lamentandosi della mancanza di sostegno da parte di alcune persone che, invece, hanno sempre detto di volerla supportare.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato spesso della sua vita da mamma, del rapporto con la sua bimba, la piccola Camilla e con il suo compagno, Andrea Zenga, e delle difficoltà incontrare con le persone a loro vicine. Al riguardo, Rosalinda ha dato il via ad una polemica sui social, sottolineando la mancanza di empatia e di supporto da chi lo ha sempre promesso.

“Piccola polemica del giorno: è incredibile quanto si parli di amicizia e sostegno prima che arrivi un bambino, e poi alla prova dei fatti quanta poca empatia e disponibilità reale resti in giro.

Non è solo una questione di amiche: tante persone vicine scompaiono quando ci sarebbe davvero bisogno di una mano, di un gesto di supporto, di un “come te la cavi?”. Ed è in questi momenti che capisci davvero tante cose. Eppure, ecco qui, succede a tanti.

Vorrei che questo fosse un piccolo spunto di riflessione su quanto sia preziosa la vera vicinanza… Quella vera e disinteressata. Ahimè ormai purtroppo rara”.