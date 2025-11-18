Alex Belli sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita privata. L’attore, insieme alla compagna Delia Duran, è in attesa del loro primo figlio. In molti avevano ipotizzato il ricorso alla fecondazione assistita, ma Belli ha chiarito tutto in un’intervista ai microfoni di FanPage.

Gravidanza e spiritualità

Alex Belli ha raccontato come sia arrivata la notizia: “Stavamo cercando di avere un figlio già da qualche anno. Non in maniera ossessiva, ma ci stavamo provando. Poi, per fortuna, non c’è stato bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita”

La coppia ha attribuito anche un momento spirituale alla gravidanza: “In estate Delia e io siamo stati a Napoli a pregare nel santuario di Santa Maria Francesca ai Quartieri Spagnoli e lei si è seduta sulla famosa 'sedia della fertilità'. Poco dopo abbiamo scoperto che era incinta. Il nostro bambino è stato un dono inaspettato”.

Belli ha anche ricordato le difficoltà legate alla fecondazione assistita: “Un’inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne: per ogni tentativo bisogna sottoporsi anche a una doppia anestesia totale. È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente, perché ogni tentativo che non va in porto è come vivere una piccola perdita”.

Chiarimenti sull’ex compagna Katarina Raniakova

Riguardo alla ex compagna, che in passato dichiarò di non poter avere figli, Belli ha precisato: “L’ho denunciata per diffamazione. Io non sono mai andato a raccontare i suoi eventuali insuccessi o problemi, ho sempre avuto enorme rispetto. E poi è falso: non ho mai avuto alcun tipo di problema”.

Poi ha aggiunto: “Se mi ha fatto gli auguri per la gravidanza? No, figuriamoci. Non abbiamo quel tipo di rapporto”.

Il Grande Fratello e l’amore libero

Alex Belli è tornato a parlare anche della sua esperienza al Grande Fratello, chiarendo i malintesi sull’amore libero attribuito a lui e Delia: “Quella a cui partecipammo fu una bellissima edizione del Grande Fratello, ma la tv è anche intrattenimento e certi temi sono stati esasperati. In realtà, il tipo di amore libero che ci è stato attribuito dopo il GF è diverso dal nostro tipo di amore: il nostro è un rapporto esclusivo”.

Critiche all’edizione in corso del GF

Belli ha espresso le sue opinioni sull’attuale edizione del Grande Fratello: “L’edizione celebrity prevede che nella Casa vivano persone abituate a tenere la scena. Ricordo che quando lasciai la Casa, una persona di Publitalia mi disse che, grazie a noi, la diretta su Mediaset Extra aveva toccato il 3%. Questo risultato fu possibile perché, insieme ai miei ex coinquilini, ci impegnavamo a fare show fin dal mattino.

Non serve entrare nella Casa e comportarsi come se si fosse in vacanza: per quello ci sono i villaggi turistici. Il GF è un programma televisivo e chi lo fa deve essere consapevole che sta facendo tv per il pubblico."

La filosofia di Alex Belli sull’intrattenimento

Belli ha concluso parlando del suo approccio all’intrattenimento: “Noi facciamo intrattenimento e dobbiamo dare al pubblico quello che vuole. Se ci pensi, la storia mia e di Delia non poteva essere la sceneggiatura di una serie tv? Però gliel’abbiamo data in un’altra forma e in un altro contenitore”.