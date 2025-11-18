Nella serata di lunedì 17 novembre 2025, gli ascolti TV registrati da Auditel mostrano una vittoria netta per Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1, che ha surclassato il reality Grande Fratello su Canale 5.
Dati Auditel della serata
- Su Rai 1, Il Commissario Ricciardi 3 ha ottenuto 3.641.000 di spettatori con uno share del 22,2%.
- Su Canale 5, il nono appuntamento del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, ha ottenuto 1.861.000 milioni di spettatori pari al 14,6% di share.
Altri programmi della serata hanno registrato:
- Rai 2, Lo Spaesato: 669.000 spettatori (4,1%)
- Italia 1, Fast & Furious 7: 1,006.000 spettatori (6,3%)
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 961.000 spettatori (6,5%)
- Rete 4, Quarta Repubblica: 687.000 spettatori (5,4%)
- La 7, La Torre di Babele: 847.000 spettatori (4,7%)
- Tv8, GialappaShow: 822.000 spettatori (5,1%)
- Nove, Little Big Italy: 408.000 spettatori (2,3%)
Questi dati sono stati riportati da Davide Maggio nei suoi aggiornamenti quotidiani sugli ascolti televisivi.