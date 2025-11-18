Notte difficile per Grazia Kendi nella Casa del Grande Fratello, scoppiata in lacrime dopo la puntata di ieri che l’ha vista protagonista di un acceso confronto con Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri.

Al centro della polemica c’è la lettera recapitata a Grazia nei giorni precedenti: al suo interno si spiegava che Carlotta non aveva alcuna intenzione di lasciare il fidanzato. Grazia aveva il potere di scegliere tra rivelare subito il contenuto della lettera, oppure far ottenere l’immunità a Mattia, concorrente per cui nutre un interesse.

La concorrente ha scelto l’immunità, scatenando la forte reazione di Mattia e della fidanzata, che l’hanno accusata di non essere stata trasparente.

Lo sfogo notturno: “Non l’ho fatto per cattiva fede”

Dopo la diretta, Grazia si è lasciata andare al pianto, parlando con Jonas e Anita e confessando di sentirsi in colpa. “Una settimana che mi tengo sta cosa. Non l'ho fatto per me, lo giuro. Ero consapevole che sarei passata male. Se ci fosse stata scritta una cosa grave, gliel'avrei detto”.

A consolarla è stato Jonas, che ha sottolineato la complessità della situazione: “Non ti devi giustificare, a prescindere da per chi lo hai fatto. L'amore non si controlla. Era una scelta difficile”.

Il confronto tra Carlotta e Grazia: il richiamo a Giulia De Lellis

L’ingresso di Carlotta nella Casa è stato accompagnato da una frase che ha immediatamente fatto il giro del web: “Vai a giocare un po’ più là”. Una battuta diventata virale perché richiama direttamente una scena storica del GF Vip 2016, quando Giulia De Lellis rivolse la stessa frase ad Asia Nuccetelli durante il confronto per il suo allora fidanzato Andrea Damante.

Grazia, dopo la diretta, ha commentato con ironia e un pizzico di irritazione: “Vedi che Giulia De Lellis al Grande Fratello ci è passata nel 2016. Che fai 8 anni dopo? GDL is back? Io l'ho sentita, manco le ho risposto. Non puoi venire qua a dire cose che hanno detto anni fa, voleva fare la scena che fece scandalo. Ma quella è Giulia De Lellis”.