Tensione altissima nella Casa del Grande Fratello dopo l’avvicinamento tra Rasha Younes e Omer Elomari, avvenuto subito dopo il passaggio di due aerei di coppia. Un momento che ha insospettito non solo il pubblico ma anche diversi coinquilini.

I dubbi di Simone De Bianchi e Francesca Carrara

Il primo a esprimere perplessità è stato Simone De Bianchi, che in confessionale aveva già insinuato dei dubbi ben prima del bacio tra i due: “Se lei gli vuole bene e gli piace così tanto, che problemi ha a dargli un bacetto? Lei che poi fuori di qui prende e va con i ricconi. Lei parla di status, che si tenga il suo status”.

Anche Francesca Carrara ha confermato di non vedere un reale coinvolgimento da parte della coinquilina: “Vedo che lei sta bene con Omer, ma non è presa”.

La furia di Rasha Younes: “Ma come vi permettete? Queste cose fanno schifo”

Quando durante la puntata andata in onda ieri sera sono state mostrate le clip dei confessionali, Rasha è esplosa contro Simone e Francesca: “Vedo cattiveria gratuita. Ma come vi permettete?! Non permetto che qualcuno sporchi la mia immagine. Status, ricconi? Ma questi cosa cavolo ne sanno della mia vita?”.

Simone si è difeso sostenendo che fosse stata lei stessa a parlare di certi argomenti: “Hai parlato tu di ricconi, di ex con grandi marchi, grandi macchine. Tu hai parlato di vecchie relazioni con persone con uno status molto elevato. Parli di amici tuoi, serate di gala, locali top che frequenti”.

Rasha ha ribattuto accusandolo di aver tagliato e decontestualizzato le sue frasi: “Non puoi tagliare frasi e parole e usarle contro di me. Io ho parlato di auto e di altro in determinati contesti”. A quel punto anche Francesca è intervenuta, schierandosi con il figlio: “Tu sei la prima che parla di bonifici, soldi e che dice che al tuo matrimonio devono tirarti banconote e non riso”. La Younes ha chiuso lo scontro ribadendo che molte sue frasi erano battute scherzose: “Io queste cose le dico per ridere! Ma cosa ne sapete di me? Vi dovete vergognare, siete cattivi, di uno schifo unico”.

Le scuse (a metà) di Simone De Bianchi

Verso la fine della puntata, Simone ha voluto chiedere scusa per la frase sui “ricconi”: “Chiedo scusa per quello che ho detto. A volte si va in confessionale quando si è arrabbiati e certe cose possono sfuggire di mano, magari uno si esprime anche in modi che non vorrebbe. Ah, non accetti le cose? Va bene, io te le faccio lo stesso”.

Una pace durata poco.

Nella notte Simone torna all’attacco: “Se esco io, lei si magna la casa“

Dopo la puntata, parlando in giardino con altri concorrenti, il 22enne è tornato a puntare il dito contro Rasha: “Io riconosco che la frase non era bella. Io qui posso uscire, ma se io esco questa si magna la casa da sola. Ricordatevi che se esco lei si magna tutto. A 22 anni posso anche sbagliare nei modi e nei toni e a dire certe cose, ma ciò non toglie che lei non si sta comportando bene. Uno contro tutti qua vince fidatevi di me! L’unico che ha sbagliato sono io con quella frase, ma io c’ho 22 anni e sono giustificato! Il rischio che io possa uscire da qui per quella frase è alto e va bene così”.

Quello che Simone non sa è che questo televoto non è eliminatorio: il più votato sarà infatti il primo finalista.